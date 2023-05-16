Стабилизирована работа услуг по линии недвижимости

Перенос данных с ГБД «Регистр недвижимости» на ИС «Единый государственный кадастр недвижимости» завершен.

Государственная корпорация «Правительство для граждан» сообщила о работоспособности услуг по линии недвижимости, включая регистрацию по месту жительства. Перенос данных с ГБД «Регистр недвижимости» на ИС «Единый государственный кадастр недвижимости» завершен, пуско-наладочные работы продолжаются.

«Все госуслуги, касающиеся недвижимости, работают штатно. В их числе -регистрация по месту жительства, запрос сведений о зарегистрированных правах (обременениях) на недвижимость для физических лиц, запрос сведений об отсутствии (наличии) недвижимого имущества для физических лиц и другие. Услуги можно заказать через ЦОН и Единую нотариальную информационную систему», — рассказали в ведомстве.

Напомним, 5 апреля 2023 года был подписан Закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам цифровизации государственных услуг в сфере земельных отношений». В целях автоматизации оказания государственных услуг в сфере земельных отношений Госкорпорацией проведены работы по запуску информационной системы «Единый государственный кадастр недвижимости».