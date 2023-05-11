Регистрировать недвижимость начали через Единый госкадастр

Все данные перенесены успешно, тестирование системы показало штатную работоспособность.

В НАО «Государственная корпорация „Правительство для граждан“» сообщили, что с 5 по 9 мая были проведены технические работы по переходу с государственной базы «Азаматтарға арналған үкімет» мемлекеттік корпорациясы КЕАҚ данных «Регистр недвижимости» на новую систему «Единый государственный кадастр недвижимости».

Перенос сведений был запланирован на праздничные дни для того, чтобы недоступность услуг по линии недвижимости выпадала на праздники. При этом 4 мая заявки принимались и будут отработаны в срок.

На данный момент идет пуско-наладочный процесс для выполнения и устранения неточностей, связанных с процессом оказания услуг в сфере недвижимости. В связи с этим тмечается, что возможна временная некорректная работоспособность некоторых услуг.

«Госкорпорация делает все возможное, чтобы услуги предоставлялись штатно, несмотря на повышенную нагрузку», — добавили в Госкорпорации.