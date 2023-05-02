В Казахстане состоится крупнейший Web3 хакатон Decentrathon

Впервые в Центральной Азии хакатон пройдет одновременно в 15 локациях по всей стране с 26 по 28 мая 2023 года.

Международный технопарк Astana Hub, ведущая мировая блокчейн-экосистема и поставщик криптовалютной инфраструктуры Binance, крупнейшая блокчейн экосистема BNB Chain и Blockchain Center объявляют о проведении крупнейшего в регионе Web3 Хакатона «Decentrathon».

Decentrathon станет крупнейшим Web3 хакатоном в Центральной Азии, который будет проходить в девяти регионах Казахстана: Астана, Алматы, Актау, Актобе, Атырау, Караганда, Павлодар, Семей, Шымкент на 15 локациях. Мероприятие пройдет с 26 по 28 мая, участники будут решать кейсы в сфере Web3 на протяжении 72 часов в режиме нон-стоп. Призовой фонд Decentrathon составляет $10 000.

«Развитие человеческого капитала в области блокчейн-инженерии — это глобальная задача всей индустрии. Уже сейчас внедрение и использование технологии блокчейн в традиционных отраслях может существенно изменить их. Организация такого масштабного мероприятия в Казахстане еще раз подтвердит огромный потенциал страны, как одной из главных поставщиков профессионалов в области блокчейн-разработки», — заявил Жаслан Мадиев, генеральный менеджер Binance Казахстан.

«Decentrathon — это важный шаг на пути к привлечению новых талантов в развитие блокчейна, и сообщество BNB Chain гордится тем, что является частью этого новаторского мероприятия. Мы считаем, что внедрение и использование блокчейн-технологий в различных отраслях может значительно изменить их. Decentrathon предоставит талантливым энтузиастам Web3 платформу для демонстрации своего потенциала более широкой аудитории. Мы с нетерпением ждем возможности увидеть инновационные решения и идеи, которые появятся в результате этого 72-часового безостановочного путешествия по миру технологий блокчейна и Web3», — заявила Зои Вей, руководитель отдела маркетинга и связей с разработчиками BNB Chain.

Decentrathon станет еще одним шагом на пути к созданию более продвинутого технологический ландшафта и устойчивой экосистемы блокчейна в Казахстане. Это мероприятие станет прекрасной возможностью для университетов способствовать развитию индустрии блокчейна, а талантливым Web3 энтузиастам со всех уголков страны продемонстрировать свой потенциал на широкую аудиторию.

«Блокчейн-технологии — это один из крупных векторов развития tech экосистемы, и мы рады сыграть ключевую роль в первом таком событии», — сообщил Магжан Мадиев, генеральный директор Astana Hub.

Хакатон открыт для всех разработчиков и новаторов, интересующихся технологиями блокчейна и Web3. Если вы заинтересованы в участии, зарегистрируйтесь сейчас и присоединяйтесь к 72-часовому безостановочному путешествию в мир инноваций, сотрудничества и революционных изменений. Для получения дополнительной информации о Decentrathon посетите веб-сайт decentrathon.io.