inDrive проведет первый хакатон с призовым фондом в €16000

Цель — найти инновационные способы сделать сферу транспортных перевозок более безопасной и инклюзивной.

inDrive, глобальная платформа транспортных и городских услуг, запускает ежегодный международный хакатон inCode 2023. Призовой фонд составит 16 тыс. евро и достанется тем участникам, которые предложат самые эффективные идеи того, как можно улучшить опыт использования inDrive. inDrive приглашает талантливых разработчиков принять участие в хакатоне в составе команд из 1-6 участников.

Эксперты inDrive будут оценивать все предложенные идеи, их способность положительно повлиять на отрасль, качество кода, практичность UX/UI-дизайна и реализуемость проектов. В рамках хакатона inCode участники будут работать над решением важных задач, выделенных в три категории:

— Повысить безопасность: как сделать поездки более безопасными для всех, чтобы и водители, и пассажиры могли быть абсолютно спокойны.

— Улучшить доступность: как сделать пассажирские перевозки более доступными для людей с ограниченными возможностями, ведь частое отсутствие удобных вариантов транспорта мешает многим людям полноценно участвовать в жизни общества.

— Мечтать по-крупному: каких аспектов или функций сейчас не хватает в сферах городских и междугородних поездок, а также доставки товаров, и как с помощью технологий можно улучшить качество этих услуг.

Хакатон пройдет в два этапа:

— С 20 апреля по 4 июня 2023 участники представят свои идеи и общие концепции в формате презентаций PowerPoint/Keynote.

— С 19 июня по 9 июля 2023 участники презентуют свои разработки, и лучшие проекты в каждой из трех категорий получат призы в размере 750 евро, 1500 евро и 3000 евро соответственно.

«Платформы для заказа услуг перевозок обязаны своим существованием творческому и техническому опыту разработчиков программного обеспечения — их способности придумывать, проектировать и создавать глобальные продукты, надежные алгоритмы и удобные интерфейсы. inCode — это способ, с помощью которого inDrive показывает свои признание и уважение тем технологическим новаторам, которые тратят свое время и талант на то, чтобы сделать поездки более безопасными и удобными. Мы в inDrive рады увидеть, какие идеи появятся на нашем первом хакатоне, который хотим сделать ежегодным», — говорит Александр Лобашев, старший вице-президент по технологиям и разработке inDrive.

inCode пройдет на базе ведущей в отрасли платформы HackerEarth, сообщество которой состоит из 7,6 миллионов разработчиков, проживающих по всему миру. Более 500 компаний уже провели свои онлайн-хакатоны в сотрудничестве с HackerEarth. Следите за этим пространством и участвуйте в хакатоне inDrive! Более подробную информацию можно найти на сайте.