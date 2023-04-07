Эксперты ЕЭК обсудили запуск цифровых валют на финансовых рынках Евразийского союза

Проекты «Цифровой тенге» и «Цифровой рубль», реализованные центральными банками Казахстана и России, вызвали большой интерес у экспертов других стран ЕАЭС.

На заседании Консультативного комитета по финансовым рынкам ЕЭК в Москве под председательством Бакытжана Сагинтаева эксперты обсудили вопросы гармонизации законодательства в финансовой сфере, передает Sputnik.

«Формирование гармонизированных требований к регулированию и надзору финансовых рынков является одним из важных условий для свободного движения капитала», — напомнил Бакытжан Сагинтаев.

Эксперты обсудили работу над проектами соглашений по развитию интеграции в страховой сфере. На заседании были также рассмотрены вопросы, связанные с приобретением полиса ОСАГО гражданами стран ЕАЭС, а также ограничениями и препятствиями, связанными с открытием брокерских счетов.

Члены Консультативного комитета рассмотрели реализацию проектов «Цифровой тенге» Национального банка Республики Казахстан и «Цифровой рубль» Центрального банка Российской Федерации.

«Основные преимущества внедрения цифровых валют заключаются в обеспечении доступа к эффективным и безопасным платежам, повышении доступности платежных финансовых услуг и улучшении контроля за расходованием бюджетных средств», — подчеркнул Бакытжан Сагинтаев.