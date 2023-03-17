В Казахстане отменили СНТ

Приказ об отмене сопроводительной накладной на товары внутри Казахстана уже зарегистрирован в Министерстве юстиции РК.

Он вступит в силу через 8 календарных дней. Это означает, что применение СНТ и Виртуального склада на 3,5 тысяч кодов Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности (ТН ВЭД) отменяется — у тысяч казахстанских бухгалтеров и представителей малого и среднего бизнеса отпадет необходимость в ее оформлении.

При этом под обязательства по оформлению СНТ все же попадают подакцизные товары (алкогольная продукция, нефтепродукты) и 11 кодов ТНВЭД (холодильники) по Соглашению о механизме прослеживаемости с привязкой к Виртуальному складу внутри Казахстана и некоторые товары при экспорте/импорте в страны ЕАЭС без привязки к Виртуальному складу.

С 10 февраля 2023 года СНТ выписываются при экспорте, импорте в страны ЕАЭС по отдельным видам товаров (зерновые культуры). А с 1 апреля 2023 года — по остальным товарам.

По словам председателя президиума Национальной палаты предпринимателей «Атамекен» Раимбека Баталова с самого начала внедрения СНТ в Казахстане было понятно, что сопроводительная накладная создаст ненужную нагрузку на бизнес, приведет к удорожанию продуктов и ухудшению положения налогоплательщиков.

«Мы узнали прекрасную новость. Работа, которая велась нацпалатой на протяжении более двух лет, не была впустую. Мы сумели добиться отмены СНТ внутри Казахстана, доказали, что подобные „сырые“ пилоты (когда не налажены процессы, имеются технические ошибки в системе, а информсистема нестабильна) не должны иметь места в бизнесе, где любой неверный шаг отражается на стоимости товара или услуги. От подобных пилотов в конечном счете страдает не только бизнес, но и население нашей страны», — отметил Баталов.

Напомним, 30 декабря прошлого года между Министерством финансов РК и Национальной палатой предпринимателей «Атамекен» был заключен меморандум о сотрудничестве по кардинальному пересмотру обязательств по оформлению сопроводительных накладных на товары. Таким образом, два ведомства договорились пересмотреть обязательства по оформлению СНТ до 1 марта 2023, поставив во главу угла человекоцентричный подход к ведению бизнеса.

«Более двух лет бухгалтеры и предприниматели мучились из-за пилотного проекта СНТ и Виртуального склада. После его отмены внутри Казахстана мы рады хотя бы тому, что СНТ дальше не будет распространяться на другие товары, и с мучениями не столкнутся 1,5 млн предпринимателей. Принятые меры значительно облегчат работу бухгалтерам и снизят расходы предпринимателей. Дальше можно работать над упрощением самой формы СНТ при импорте, экспорте», — поделился Берик Заиров, председатель Комитета развития малого и среднего бизнеса НПП Атамекен.

Пилот по оформлению сопроводительных накладных на товары был введен в 2020 году Комитетом государственных доходов. Он должен был позволить отслеживать оборот товаров, ввезенных на таможенную территорию Евразийского экономического союза, и снизить теневую экономику в стране. Однако, итоги проекта показали, что процессы по функционированию СНТ не налажены, информационная система по ее оформлению работает нестабильно, имеются технические ошибки. Таким образом, внедрение сопроводительных накладных на товары не обеспечивает эффективное взаимодействие между налогоплательщиками и налоговыми органами, усложняет фискальное администрирование, что ограничивает предпринимательскую деятельность и влечет необоснованные затраты бизнеса и государства.