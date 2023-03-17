«Цифровые документы» пополнились еще одним документом

Сервис предоставляет гражданам возможность просмотра своих документов посредством мобильного приложения в электронном формате, а также проверки их достоверности.

Сервис МЦРИАП «Цифровые документы», включающий в себя документы гражданина (удостоверение личности, паспорт, водительские права и др.) и его семьи (свидетельство о браке, свидетельства о рождении детей), пополнились еще одним документом. Теперь доступен страховой полис ОСГПО ВТС, позволяющий каждому владельцу иметь документ в оцифрованном варианте.

«Реализация и внедрение инструментов по предоставлению удостоверений личности, дипломов, водительских удостоверений и других документов, в том числе — страхового полиса, обусловлено необходимостью решения повседневных вопросов граждан в части требования наличия, предоставления и хранения бумажных оригиналов документов с учетом активного внедрения цифровых мобильных решений, сформированной инфраструктурой электронного правительства», — отмечается в сообщении МЦРИАП.

Новая услуга доступна благодаря работе МЦРИАП, (в лице АО Национальные информационные технологии и платформы e-Gov mobile) и НБРК (в лице АО Государственное кредитное бюро — оператора Единой Страховой базы данных).

Страховой полис — это документ, подтверждающий факт договорных отношений между страховщиком и страхователем по обязательному виду страхования гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных средств.

«По аналогии с другими цифровыми документами страховой полис также имеет юридическую силу наравне с бумажным документом и содержит информацию о страховой компании, дате истечения страхового полиса и др. Все сведения в этом документе отображаются посредством интеграционного взаимодействия с информационной системой АО „Государственное кредитное бюро“. Министерство продолжит работу по оцифровке документов для большего удобства населения», — заявил глава МЦРИАП Багдат Мусин.

Информация о наличии либо отсутствии страхового полиса необходима для исполнения требований закона об обязательном страховании, в частности, гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных средств, а также для использования гражданином в целях контроля срока истечения договора страхования.

В настоящее время сервис «Цифровые документы» мобильного приложении eGov mobile содержит 20 документов, которыми активно пользуется более 7 млн граждан. Всего в eGov Mobile доступно 678 госуслуг, из которых — 204 услуг и сервисов портала eGov.kz, 474 услуг для физических лиц — портала e-license. Ежемесячно им активно пользуется порядка 2,4 млн казахстанцев и оказывается порядка 50 тысяч государственных услуг в месяц.