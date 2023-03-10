Школьники из Астаны получили грант от Microsoft

550 тыс. долларов они используют для развития проекта Whoock.

Ученики республиканской физико-математической школы получили грант на $550 тысяч от Microsoft for Startups. Они разработали проект на основе искусственного интеллекта, который способен сгенерировать полноценный веб-сайт.

«Whoock — генератор и редактор веб-сайтов, который способен разработать для клиента полноценный сервис, основанный на текстовых сообщениях. Он может сгенерировать полноценный веб-сайт с современным дизайном. То есть, создание сайта будет происходить через общение с искусственным интеллектом, который будет выполнять запросы клиента», — рассказали ребята.

Целевая аудитория проекта — развивающийся бизнес и стартапы на ранней стадии, которым нужно быстро разработать прототип либо сайт о компании. Сейчас Whoock готовит к релизу свою первую версию. После запуска бета-версии ребята планируют увеличить способности сервиса до разработки полноценных веб-приложений.

«В среднем платформа генерирует полноценный сайт за полторы минуты. Планируем запуститься на следующей неделе. У любого желающего будет бесплатный доступ к платформе и будет возможность пользоваться им сколько угодно», — отметили школьники.

К слову, молодые стартаперы очень рады тому, что прошли в Microsoft for Startups Founders Hub. Они планируют потратить деньги на обновление своего проекта.