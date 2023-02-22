Yandex Cloud с крупнейшими акселераторами и венчурными фондами запустила программу поддержки ИТ-стартапов

Им предоставят гранты до 30 миллионов тенге.

Облачная платформа Yandex Cloud расширила партнерскую программу Yandex Cloud Boost для акселераторов, венчурных фондов и бизнес-ангелов. Их стартапы-участники, разрабатывающие IT-проекты, могут получить увеличенный грант на сервисы Yandex Cloud для развития своих технологических продуктов на эксклюзивных условиях. Решение о предоставлении гранта до 30 миллионов тенге будет приниматься в зависимости от рыночного и технологического потенциала стартапов.

В рамках программы компании из акселераторов и венчурных фондов могут воспользоваться сервисами Яндекса и партнеров. Например, найти разработчиков, тестировщиков и других технических специалистов-выпускников в Яндекс Практикуме. Помимо этого, участники получат приоритетную техническую поддержку, индивидуальные консультации с архитекторами Yandex Cloud и доступ к закрытому тестированию сервисов платформы.

С помощью облачных сервисов Yandex Cloud стартапы могут не только снизить затраты на ИТ-инфраструктуру, но и быстро масштабировать вычислительные ресурсы под нагрузку, безопасно хранить и обрабатывать данные, бесшовно переходить от разработки продукта к его коммерческой эксплуатации. Например, хостить статические сайты в Yandex Object Storage или развернуть системы внутренней аналитики продукта в Yandex Managed Service for ClickHouse.

«Вместе с акселераторами и венчурными фондами мы вкладываемся в развитие новых ИТ-проектов и создаем экосистему, которая закрывает базовые потребности молодых компаний на старте. Стартапы получают ресурсы для развития инфраструктуры, экспертизу и доступ к уникальным технологиям Яндекса, чтобы легко развивать свои продукты, быстро внедрять технологии искусственного интеллекта, надежно запускать проекты в эксплуатацию», — рассказал руководитель программы Yandex Cloud Boost Никита Ражев.

К программе уже присоединились Astana Hub, MOST (фонд и бизнес-инкубатор), IT Park Uzbekistan, Accelerate Prosperity, Терриконовая долина, NURIS, Startech.vc, KBTU Startup Incubator, ФРИИ и другие игроки стартап-рынка.

С момента существования программы Cloud Boost в ней приняло участие более 1000 компаний, выданы гранты на общую сумму 225 миллионов рублей.