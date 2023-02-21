Казахстанцы смогут получать юридическую консультацию через мобильное приложение

Министерство юстиции реализует семь проектов цифровизации Digital Justice.

Они разработаны для удобства граждан и направлены на повышение качества оказываемых услуг. В ходе брифинга на площадке СЦК вице-министр юстиции Бекболат Молдабеков рассказал об особенностях проектов Digital Justice.

Один из них — «Е-заң көмегі». Проект предназначен для автоматизации деятельности адвокатов, юридических консультантов, их онлайн-взаимодействия с участниками процесса и другими заинтересованными сторонами.

«Мы разработали информационную систему, которая помогает гражданам и адвокатам. Эта именно та система, которая фиксирует, какая помощь каким адвокатом была оказана тем лицам, которым она положена. Также сейчас есть такое понятие, как юрконсультанты. В первом квартале мы эту систему дорабатываем, чтобы можно было юрконсультацию получать через эту систему, через мобильное приложение. Мы хотим, чтобы авторизация и подписание проходили через Face ID, чтобы не было никаких подделок», — сказал спикер.

По словам вице-министра юстиции, гражданам будет доступен рейтинг адвокатов и юрконсультантов, чтобы они могли выбрать того или иного специалиста.

Юридическую консультацию граждане могут получать также через общий колл-центр 1414.