В стартапы привлечены инвестиции в размере 130 млн долларов

Одним из ключевых стратегических направлений является развитие экспорта IT-услуг.

Директор Департамента развития IT-отрасли Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Ерсултан Ерманов доложил о развитии сферы информационных технологий. По его словам, работа ведомства в сфере IT в целом основывается на двух стратегических документах. Это национальный проект «Технологический прорыв за счет цифровизации, науки и инноваций» и концепция развития IT-отрасли.

«Одним из ключевых стратегических направлений является развитие экспорта IT-услуг. Экономическая прибыльность любого государства в мире характеризуется его конкурентоспособностью на рынке. Основным показателем, подтверждающим это, является объем экспорта IT. В связи с этим в национальном проекте в качестве основной цели обозначены специальные показатели. В том числе — до 2025 года довести IT-экспорт до 500 млн долларов. В 2022 году экспорт цифровых решений резидентов Astana Hub составил 165 млн долларов. Кроме того, были привлечены инвестиции в стартапы в размере 130 млн долларов. То есть, динамика положительная», — сказал спикер.

Е. Ерманов отметил, что созданы благоприятные условия для выхода отечественных предпринимателей на глобальный рынок, реализуются различные меры государственной поддержки. Кроме того, в стране действует механизм возмещения затрат в направлении информационно-коммуникационных услуг для индустриально-инновационных учреждений, выпускающих на экспорт. Благодаря этому механизму в 2022 году окупилось почти 60 млн тенге затрат.