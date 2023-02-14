В ЕНТ-2023 вводится комбинация «Математика-Информатика»

В пилотном режиме на мартовском ЕНТ в 2022 году ее сдали около 900 детей.

Одно из главных нововведений в Едином национальном тестировании — с января 2023 года поступающие в группы образовательных программ «Подготовка учителей информатики», «Информационные технологии», «Информационная безопасность» сдают ЕНТ по комбинации «Математика-Информатика». Ранее они сдавали комбинацию «Математика-Физика». Об этом на площадке СЦК рассказал директор Национального центра тестирования МНВО РК Руслан Емелбаев.

По его словам, в целях улучшения подготовки к тестированию в начале учебного года был опубликован список из 84 терминов по информатике.

«В ходе тестирования предлагается русский и английский перевод терминов для сдающих на казахском языке, для сдающих на русском — на казахский и английский языки, для сдающих на английском — на казахский и русский языки. Комбинацию „Математика-Информатика“ в пилотном режиме на мартовском ЕНТ в 2022 году сдали около 900 детей. Также для всех абитуриентов на экранах компьютеров будут доступны калькулятор, таблица Менделеева и таблица растворимости. Кроме того, на сайте Центра и в социальных сетях опубликованы спецификации дисциплин тестирования, план тестирования, 100 дат по истории Казахстана и всемирной истории, список произведений по казахской и русской литературе», — сказал спикер.

Руслан Емелбаев отметил, что с начала 2022-2023 учебного года НЦТ совместно с отечественными вузами проводит информационно-разъяснительную работу для выпускников школ в регионах. В целях проведения профориентационной работы встречи организованы на базе вузов.