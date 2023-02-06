В Казахстане представили блокчейн-платформу для онлайн-оформления недвижимости

Сделки купли-продажи можно будет заключать полностью онлайн.

Госкорпорация «Правительство для граждан» совместно с цифровыми партнерами представила блокчейн-продукт на форуме Digital Almaty 2023. Теперь казахстанцы смогут приобретать недвижимость в онлайн-режиме, необходимости обращаться в ЦОН и к нотариусу не будет.

Благодаря технологии Blockchain обеспечена безопасная инфраструктура для всех участников процесса. Проект в первую очередь позволит экономить время на заключении сделки — процесс займет не более 8 часов, а регистрация 10 минут. Кроме того, это будет значительно дешевле, чем у нотариусов. Также у граждан появится возможность подачи документов на государственную регистрацию прав независимо от местонахождения объекта недвижимости.

Вся информация участников сделки и самого приобретаемого объекта проверяются службами Государственной базы данных «Регистр недвижимости». Подписать договор купли-продажи можно с помощью электронной цифровой подписи, что обеспечивает прозрачность и безопасность сделки.

«Платформу для оформления сделок купли-продажи между физическими лицами мы разработали совместно с Freedom Bank. Она будет доступна для клиентов в ближайший месяц. К системе будет подключена строительная компания BI Group. Для безопасности процесса мы использовали биометрию, которая позволяет регистрирующим органам проверять добровольность волеизъявления сторон в онлайн-режиме, не прибегая к услугам нотариусов. После подписания права нового собственника регистрируются в ГБД РН», — рассказал председатель правления Госкорпорации Суйениш Абдильдин.

«В 2021 году Freedom Bank оцифровал процесс получения ипотеки на 90%. На оставшиеся проценты приходился последний этап заключения сделки — это подписание договора у нотариуса. Благодаря интеграции с государственными сервисами и тесному сотрудничеству с Госкорпорацией, нам совместно удалось создать блокчейн-платформу, позволившую добиться 100% онлайн-оформления. С помощью этой платформы физические лица, независимо от того, каким способом они приобретают недвижимость (ипотека, обычная покупка-продажа за наличный/безналичный расчет), после прохождения биометрии и видеоидентификации смогут совершать сделки в электронном формате абсолютно прозрачно и безопасно», — прокомментировал советник председателя совета директоров Freedom Bank Айдос Жумагулов.

Отмечается, что если раньше разработка была доступна только в формате B2C, то теперь нацелена на C2C, то есть — на прямые продажи между физическими лицами, без посредников.