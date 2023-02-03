В Минцифры назвали затраты бюджета на «доступный интернет»

Представлен проект постановления об утверждении паспорта и параметров нацпроекта.

Финансирование мероприятий по нацпроекту «Доступный интернет» в 2023–2027 годах потребует более 1,1 трлн тенге, говорится в разработанном Минцифры проекте постановления об утверждении паспорта и параметров нацпроекта. Республиканский бюджет выделит 532 млрд тенге (47,7% от суммы), остальные 583 млрд тенге власти планируют привлечь из внебюджетных источников, передает Курсив.

Ответственными за реализацию нацпроекта предлагается назначить профильные министерства, акиматы областей и городов республиканского значения, комитет нацбезопасности, фонд «Самрук-Казына» и «Казахтелеком».

К началу 2028 года власти планируют обеспечить всех жителей широкополосным доступом в интернет — высокоскоростной интернет должны получить 95% частных домов. Кроме того, в течение пяти ближайших лет предполагается полностью заменить линии ADSL оптоволоконными и обеспечить ими 90% сел, а также обеспечить покрытие сетями 5G 75% территорий городов республиканского значения и 60% территорий областных центров.

В материалах к нацпроекту отмечается, что в течение последних трех лет операторы связи в Казахстане снижали инвестиции в отрасль — если в 2020 году они составили 77,6 млрд тенге, то в 2022 году — лишь 47,1 млрд тенге. Это связано с тем, что операторы уже обеспечили связью крупные населенные пункты, представляющие экономическую выгоду, и не торопятся в села, отмечают в минцифре и предлагают стимулировать инвестиционную активность операторов связи налоговыми льготами.

По данным министерства, в Казахстане насчитывается 6,3 тыс. сел. Мобильным широкополосным интернетом обеспечено 76% из них, доступом к фиксированному интернету (ADSL и «оптика») — 74%.