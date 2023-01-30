Объем цифровых платежей достигнет $9,5 трлн в 2023 году

Аналитики прогнозируют рост на 13% в годовом исчислении.

Даже через три года после того, как Covid-19 вызвал бум цифровых платежей, рынок продолжает расти, достигая нового рекорда по стоимости транзакций и большего количества пользователей, чем когда-либо прежде. Согласно данным, представленным TradingPlatforms, ожидается, что общая стоимость транзакций в секторе цифровых платежей достигнет почти 9,5 трлн долларов в 2023 году.

Мобильные POS-платежи растут быстрее, чем цифровая коммерция

За последние годы в мировой индустрии цифровых платежей появилось много инноваций, включая мобильные кошельки, мобильные P2P-платежи, платежи в реальном времени и криптовалюты. Эти новые, простые в использовании способы безналичной оплаты привлекли миллионы пользователей и подняли общую стоимость транзакций до нового рекордного уровня.

Согласно опросу Statista, проведенному в прошлом году, в мировой индустрии цифровых платежей было совершено транзакций на сумму 8,38 трлн долларов, что на 11% больше, чем годом ранее. В 2023 году на рынке ожидается еще больший рост — на 13% по сравнению с прошлым годом, а стоимость цифровых платежей достигнет почти 9,5 трлн долларов.

Цифровая коммерция, крупнейший сегмент рынка, составит 63% от этой стоимости, или $5,99 трлн, увеличившись на 11% по сравнению с прошлым годом. Несмотря на гораздо меньшую стоимость транзакций, мобильные POS-платежи будут продолжать расти быстрее. В прошлом году стоимость транзакций мобильных POS-платежей достигла 2,86 трлн долларов. Ожидается, что эта цифра вырастет на 17% в годовом исчислении и достигнет $3,35 трлн в 2023 году.

Прогнозируется, что к 2025 году весь рынок цифровых платежей достигнет 11,95 трлн долларов. Стоимость транзакций в сегменте мобильных POS за этот период вырастет еще на 32%, до $4,43 трлн.

В то время как Китай остается крупнейшим в мире рынком цифровых платежей, сгенерировав в этом году 3,85 трлн долларов, или одну треть от общей стоимости транзакций, рынок США будет расти быстрее. По данным Statista, ожидается, что в 2023 году американцы совершат цифровые платежи на сумму более 2 триллионов долларов, что на 15,6% больше, чем год назад. С другой стороны, стоимость транзакций на китайском рынке, по прогнозам, вырастет на 9,7% в годовом исчислении. Вместе две страны будут генерировать 62% от общей стоимости транзакций в сегменте цифровых платежей, что намного больше, чем в любой другой стране. Великобритания заняла третье место с цифровыми платежами на сумму 433 миллиона долларов в 2023 году. За ними следуют Япония и Германия с 325 миллионами долларов и 245 миллионами долларов соответственно.

Опрос Statista также показал, что число людей, использующих цифровые платежи, вырастет на 6% в годовом исчислении, до 4,43 миллиарда в 2023 году. К 2025 году число пользователей в сегменте цифровых платежей во всем мире достигнет почти пяти миллиардов.