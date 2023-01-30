КБТУ впервые примет у себя Global Game Jam

Это недельный хакатон по разработке игр.

Хакатон одновременно проходит в более чем 100 странах, объединяя десятки тысяч геймдев-энтузиастов. В 2023 году геймджем пройдет с 30 января по 5 февраля.

Участие в Global Game Jam — бесплатное. Если вы в Алматы, прикрепляйтесь к локации на официальном сайте.

30 января в 17:00 алматинские участники джема соберутся офлайн в Halyk коворкинге КБТУ. В программе — знакомство, приветствие менторов, объявление темы. Далее коммуникация будет в формате онлайн в чатах GameLab KBTU в Telegram и Discord. 6 февраля состоится еще одна встреча — чтобы подвести итоги и поделиться впечатлениями.