Как в Казахстане борются с интернет-мошенниками и финпирамидами

В 2022 году удалось снизить количество зарегистрированных дел по этим категориям.

В генпрокуратуре рассказали, какие меры принимаются в Казахстане после данного в послании народу Президентом указания по противодействию мошенничествам и финансовым пирамидам. Комплекс мероприятий, проведенных в 2022 году, включал меры по усилению взаимодействия правоохранительных и уполномоченных органов, повышению квалификации сотрудников, внедрению цифровых технологий, совершенствованию действующих нормативных документов (оперативный обмен информацией, проведение профильных обучений для оперативно-следственных сотрудников, разработка и внедрение IT-программ и приложений, усиление ответственности), передает Liter.kz.

В частности, генеральной прокуратурой реализован проект «Универсальный сервис СИОПСО» в части направления запросов на наличие банковских счетов и остатка денежных средств, с соблюдением процедуры санкционирования запросов. Это позволило ускорить обмен информацией и изобличить по горячим следам 10 преступных групп кибермошенников. К примеру, в Шымкенте группа злоумышленников из пяти человек, представляясь сотрудниками банков, оформляла на граждан кредиты и с использованием программ удаленного доступа похищала денежные средства.

Принимаются меры по активизации международного сотрудничества по раскрытию интернет-мошенничеств и присоединению Казахстана к Конвенции Совета Европы о компьютерных преступлениях. В рамках этой работы совместно с Национальной полицией Украины ликвидирована международная преступная группа из 32 лиц, совершавших телефонные мошенничества.

Проводится работа по улучшению материально-технического обеспечения органов полиции и совершенствованию правовых актов, направленных на предупреждение мошенничеств. В территориальных подразделениях полиции создали постоянно действующие следственно-оперативные группы, специализирующиеся именно на раскрытии и расследовании дел этой категории.

Агентством по регулированию и развитию финансового рынка внесены изменения в правила предоставления микрокредитов электронным способом и введены дополнительные способы аутентификации заемщиков.

Совместно с Агентством по финансовому мониторингу внедрен механизм раннего выявления потенциальных финансовых пирамид, приняты организационно-разъяснительные и превентивные меры, позволяющие не допустить массового вовлечения в них граждан.

Банки ориентированы на усиленный мониторинг операций и разрыв деловых отношений с подозрительными клиентами. Прекращено и отказано в установлении деловых отношений со 179 подобными лицами.

Для профилактики этих видов правонарушения в СМИ опубликовано свыше четырех тысяч материалов, постов и видеороликов, а также проведены SMS-оповещения населения. В регионах проведены выездные акции «Заң керуені», в ходе которых сотрудники прокуратуры и полиции в доступной форме довели до населения информацию о мерах предосторожности от финансовых пирамид и мошенничеств.

Принятые меры позволили значительно сократить количество этих преступлений. В 2022 году число совершенных интернет-мошенничеств снизилось на 4%, мошенничеств, связанных с выдачей микрокредитов посредством сети интернет — на 28%, факты создания и руководства финансовыми пирамидами сократились на 27%.