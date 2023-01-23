В РК вводят Реестр обязательных требований в сфере предпринимательства

Эта работа проводится в рамках регулирования предпринимательской деятельности «с чистого листа».

В Цифровом офисе правительства обсудили вопросы введения Реестра обязательных требований и автоматизации системы госконтроля. В мероприятии приняли участие министр нацэкономики Алибек Куантыров, министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Багдат Мусин, а также представители других госорганов, сообщает пресс-служба Министерства национальной экономики РК.

В ходе совещания обсуждались вопросы качественного наполнения Реестра обязательных требований в сфере предпринимательства, реализованного в информационно-аналитической системе «Smart Data Ukimet». Также участники рассмотрели технические вопросы по формированию системы автоматизации госконтроля при отборе субъекта контроля.

По итогам совещания даны соответствующие поручения госорганам по качественному наполнению Реестра, выработке подходов при отборе субъектов для контроля и проработке показателей СУР (система управлениями рисками). Работа в этом направлении будет продолжена всеми заинтересованными госорганами в тесном взаимодействии с бизнес-сообществом.

Реестр — это обязательный механизм, обеспечивающий на постоянной основе пересмотр регуляторных актов. В 2022 году проведена подготовительная работа по ревизии всех требования для бизнеса, где выявлено порядка 10 тысяч требований, не соответствующих базовым условиям новой регуляторной политики. В 2023 году законодательство будет приведено в соответствие с новыми подходами в сфере предпринимательства.