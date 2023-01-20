Доступ к сайту ВОЗ в Казахстане восстановлен

Сайт функционирует в штатном режиме и доступен для всеобщего пользования.

Министерством здравоохранения Казахстана совместно с заинтересованными государственными органами (МИД, министерство информации и общественного развития) проработан вопрос по восстановлению доступа на территории РК к официальному сайту Всемирной организации здравоохранения. Об этом сообщили в Минздраве, передает Sputnik.

Напомним, 14 октября прошлого года решением Талгарского районного суда Алматинской области был ограничен доступ к официальному сайту ВОЗ на территории Казахстана в связи с тем, что на этом ресурсе пользователям предлагалась неоднозначная трактовка информации о способах суицида.

По предложению казахстанской стороны на официальном веб-сайте ВОЗ был изменен информационный бюллетень о суициде. В настоящее время сайт функционирует в штатном режиме и доступен для всеобщего пользования.

Всемирная организация здравоохранения является органом, направляющим и координирующим международную работу в области здравоохранения в рамках системы ООН, членами которой являются более 190 государств мира. С момента вступления Казахстана в ВОЗ в 1992 году ВОЗ оказывает широкий спектр технической, экспертной и консультативной поддержки Казахстану по приоритетным направлениям сотрудничества в области здравоохранения.