В Казахстане запускают витрину ИТ-продуктов для бизнеса

Портал bGov.kz предоставит компаниям сектора МСБ ИТ-решения по привлекательной цене.

На площадке КБТУ прошла рабочая встреча холдинга «Байтерек» и представителей ИТ-бизнеса, организованная ассоциацией CADEA. Встреча была посвящена работе единого портала для бизнеса bGov.kz и цифровой витрины ИТ-продуктов и решений. По задумке, на цифровой площадке компании МСБ смогут приобретать ИТ-продукты по цене ниже рыночной, а также пользоваться различными мерами поддержки.

«У нас более 1,7 миллиона предпринимателей, и 600000 студентов, которые тоже могут быть будущими бизнесменами. В целом это уже более двух миллионов клиентов и потребителей ИТ-решений. На этой первой официальной встрече мы обсудили, какие решения лучше всего подать к рассмотрению для участия в портале, как будет организован процесс работы. У нас много индустриальных и свободных экономических зон. В них сотни компаний, которые нуждаются в различных ИТ-решениях. Но они не могут позволить себе сразу все закупить. И такие компании через единое окно смогут выбрать себе ИТ-решение на цифровой витрине», — рассказал Амир Ержанов, президент ОЮЛ «Центрально-Азиатская Ассоциация Экспертов Цифровизации» (CADEA).

Алихан Ержанов, руководитель проекта Департамента стратегии и корпоративного развития АО «НУХ „Байтерек“», рассказал, как будет действовать портал, и какая работа запланирована на начальном этапе. По задумке, компании сектора МСБ смогут покупать ИТ-решения на bGov.kz по ценам ниже рыночных в рассрочку от банков второго уровня. Кроме того, Байтерек намеревается создать целую экосистему в рамках портала для поддержки казахстанского бизнеса.

«Единый портал поддержки бизнеса был введен в эксплуатацию в конце лета. Он представляет собой единую платформу всех финансовых мер государственной поддержки, которые предоставляют дочерние организации Холдинга Байтерек. Также предполагается, что на эту платформу будут заходить другие институты развития, которые не входят в холдинг, а также финансовые организации и кредитные компании, которые также будут предоставлять свои финансовые инструменты. На этой же платформе мы предлагаем создать маркетплейс ИТ-решений, на котором отечественные и международные компании смогут предложить свои ИТ-решения сектору МСБ. Особо хочу подчеркнуть, что это будут финансово доступные решения. В качестве пилотного проекта стартовала работа с CADEA, уже изъявили желание участвовать порядка 15 компаний», — пояснил представитель Холдинга Байтерек.

На первом этапе работы маркетплейса планируется собрать предложения от ИТ-компаний и сформировать каталог продуктов и решений. Впоследствии на виртуальной витрине заказчики смогут выбирать необходимый для них продукт. Там же они смогут получить консультацию специалистов по выбору того или иного решения, а также техническую поддержку по продуктам. Предполагается, что при размещении своих решений на портале поставщики будут предлагать оптовую цену или цену ниже рыночной, что и позволит предоставить более привлекательную стоимость для заказчиков. В данном случае партнером выступает инвестор, который приобретает решения «оптом» и впоследствии через кредитование выделяет их компаниям МСБ.

«Мы собираем на этой платформе всю целевую аудиторию. Также будем работать и с банками, продвигать платформу на всех уровнях, что обеспечит привлечение большой доли бизнесменов. Наша цель — сделать единую платформу финансово-доступных ИТ-решений и продуктов. Но условие таково, чтобы поставщики предлагали цены ниже рыночных, что будет „отбиваться“ за счет массовости закупок. Инициатива предполагает стратегию Win-Win — ИТ-компаниям в одном окне предоставляют клиентов, которые уже готовы приобрести продукт. А значит, поставщикам не придется тратиться на маркетинговые активности. Сами клиенты получают привлекательную стоимость», — добавил Алихан Ержанов.

«Эту инициативу мы обсуждаем уже больше месяца — как все это сделать, как правильно реализовать. Потому что потребность есть, мы все это видим. Сейчас в качестве пилотного проекта мы закупаем ноутбуки для студентов. Со своей стороны наш университет готов поддержать проект, мы готовы стать первым вузом, который примет участие в работе портала», — высказался Маратбек Габдуллин, ректор Казахстанско-Британского технического университета.

Важно отметить, что полностью механика работы витрины пока не проработана. В настоящее время Байтерек собирает инициативы и предложения от потенциальных участников проекта. Некоторые представители ИТ-рынка уже высказали скепсис, что подобный формат работы может поломать устоявшуюся схему работы «вендор-дистрибьютор-интегратор/партнер» и отрицательно сказаться на партнерской экосистеме.