Топ 3 ноутбука как подарок под новогоднюю елку

Каждый год мы все мучаемся извечным вопросом: что же подарить близким, как сделать подарок по-настоящему желаемым?

Ответ прост — подарите то, чем человек будет пользоваться каждый день, что добавит его жизни эффективности и насыщенности. Среди современных гаджетов есть решение: продуктивный ноутбук на базе процессора AMD станет подарком, который запомнится и займет место полезного инструмента.

Домашний и родной

Учеба/Работа/Дом — привычный сценарий для вашего близкого человека? Подберите решение, исходя из его потребностей! Естественно, ему понадобятся продуктивность вкупе с мобильностью и надежностью. А еще он, вероятно, оценит стильное решение. Для ежедневных задач, пакета офисных программ, просмотра видео и семейных фотоальбомов, созвонов с семьей и коллегами, рефератов и студенческих проектов отличным выбором станет Asus VivoBook S M3402RA на базе процессора AMD Ryzen™ 6000Н серии с частотой до 4,9 ГГц, 8 ядрами и 16 потоками.

VivoBook S 14 — яркий ноутбук, который позволит выделиться из толпы! Процессор AMD Ryzen™ 9 6900HX наделяет его высокой производительностью, а твердотельный накопитель емкостью 1 ТБ предоставляет много места для хранения файлов. Стоит отметить дисплей NanoEdge с диагональю 14", разрешением 2K — благодаря тонкой рамке (всего 6 мм) относительная площадь экрана составляет 85%. Это премиальный OLED-дисплей с соотношением сторон 16:10, частотой обновления 90 Гц, временем отклика 0,2 мс, цветовым охватом 100% DCI-P3, сертификацией Pantone Validated и пиковой яркостью 600 кд/м2. Среди интерфейсов — два удобных порта USB 3.2 Gen2 Type-C. Помимо отличного технического оснащения, VivoBook S 14 может похвастать оригинальным дизайном и доступен в трех цветовых вариантах.

Многозадачность как ритм жизни

Если ваш близкий (или вы сами) связали прочно жизнь с бизнесом, малым, средним или крупным, здесь пригодится надежный рабочий инструмент, который справится с режимом многозадачности. Lenovo IdeaPad 5 Pro на базе продуктивных процессоров AMD Ryzen™ серии 6000 готов занять это место, оставив хозяину лишь заботы о стратегиях, планах, рабочих задачах, и удовольствие от возможностей его вычислительных ресурсов. Кроме того, технология Lenovo AI Engine и мощная система охлаждения дополнительно повышают скорость работы. После сложного рабочего дня можно насладиться максимально плавным изображением в компьютерных играх, а также в процессе монтажа и рендеринга видео с разрешением 4K. Теперь в ноутбуке используется современная инфракрасная веб-камера, отвечающая за высокое качество и четкость изображения во время видеозвонков и веб-конференций. А технология интеллектуального шумоподавления точно настраивает голоса и звуки, чтобы они звучали более естественно и с меньшим количеством посторонних шумов. Наслаждайтесь полным отсутствием эха в режиме громкой связи, даже при наборе текста, благодаря особой функции на базе искусственного интеллекта.

Вы можете быть абсолютно уверены в том, что глаза ваших близких не будут уставать при длительной работе с ноутбуком. Дисплей имеет сертификат TÜV Eyesafe®, подтверждающий низкий уровень излучения синего света.

У каждого из нас своя игра

Если вам «повезло», и ваш близкий человек знает, что такое FPS и агрится, когда вы случайно отвлекли его во время решающего баттла, предложив чашку чая, не падайте духом! А лучше помогите достичь победы в его игре, и он точно оценит ваше понимание. С этой задачей справится игровой ноутбук HP Victus 16 на базе AMD Ryzen™ 7 6800H, c частотой до 4,7 ГГц с помощью технологии Max Boost Clock, имеет 16 Мбайт кэш-памяти L3, 8 ядер и способен обеспечивать 16 потоков. Процессор AMD и эффективная система охлаждения продуманы даже для самых жарких сражений. Экран IPS с разрешением Full HD (1920×1080) и высокой частотой обновления 144 Гц позволит полностью погрузиться в виртуальный мир благодаря реалистичным визуальным эффектам, универсальной игровой клавиатуре и длительному времени автономной работы.

Настройка с помощью OMEN Gaming Hub — единого решения для улучшения игрового процесса прибавит комфортных ощущений от управления производительностью различных компонентов до выбора вариантов подсветки и многое другое.

В Алматы и Астане торговые центры с лучшими предложениями ноутбуков в Казахстане обозначены инновационными скамейками партнеров компании AMD. Приглашаем каждого до конца декабря выбрать лучший подарок себе и близким и сделать семейное фото на инновационной зоне отдыха.

Адреса торгово-развлекательных центров:

1. ТРЦ «Mega Alma-Ata», Алматы, ул. Розыбакиева, 247А;

2. ТРЦ «Мега Парк», Алматы, ул. Макатаева, 127/1;

3. ТРЦ «Mega Silk Way», Астана, пр. Кабанбай Батыра, 62.

Инновационные скамейки стали частью масштабной рекламной кампании партнеров компании AMD, компании ALSER и рекламного агентства Marketing cab (при поддержке агентства ТОО «DASMART» (ДАСМАРТ)).