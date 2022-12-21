Мосты и дорожные развязки в Казахстане будут обследовать с использованием беспилотников

В республике насчитывается более 2 тысяч мостовых сооружений, которые должны диагностироваться каждые 3-5 лет.

Обследование технического состояния и повреждений автомобильных мостов и путепроводов в настоящее время осуществляется путем визуального осмотра и проведения фотосъемки. Для этого специалисты используют автокраны и альпинистское снаряжение для спуска с перильных ограждений. Оба метода сопряжены с большим риском для жизни работников и создают неудобства для водителей транспортных средств. Поэтому со следующего года у специальных служб в арсенале появятся беспилотные летательные аппараты. Дроны позволят сделать диагностику конструкций не только безопаснее, но также быстрее, дешевле и эффективнее.

«На обследование традиционным способом затрачивается много времени. Дорожники уведомляют уполномоченные органы, берут разрешение у дорожной полиции и частично или полностью перекрывают автомобильное движение. Приходится несколько раз передвигать кран и предупреждающие дорожные знаки или перевязывать веревку, чтобы осмотреть все опоры и балки. С использованием дрона работа становится проще, время обследования сокращается в 3-4 раза. Так мы сможем охватить больше мостов и путепроводов», — отмечает главный специалист управления дорожных конструкций и новых технологий АО «КаздорНИИ» Кайсар Шалкар.

Полет беспилотника при этом не мешает дорожному движению, а дистанционное управление дает возможность не подвергать опасности жизнь и здоровье дорожников. Они не рискуют сорваться с высоты или попасть под колеса проезжающих автомобилей.

«Диагностика с дроном имеет несколько дополнительных преимуществ — возможность вести видеофиксацию и обследовать скрытые места, до которых человеку добраться трудно или невозможно. Это сделает проверки более тщательными, а отснятые видеоматериалы можно будет детально проанализировать на компьютере. В дальнейшем с помощью новой техники мы сможем оцифровать все мостовые сооружения. Их в стране более 2 тысяч», — добавил сотрудник института.

Регулярное обследование сооружений позволяет на ранних этапах выявлять и устранять дефекты, которые могут привести к серьезному износу или авариям. Ссылаясь на американский опыт, К. Шалкар отмечает, что своевременная диагностика способствует снижению затрат на содержание объектов. По его словам, новые мосты необходимо обследовать раз в пять лет, старые — раз в три года. Ежегодно «КаздорНИИ» обследует как минимум 15 объектов, за 59 лет работы институт продиагностировал более тысячи.