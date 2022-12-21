Первые два спутника O3b mPOWER успешно запущены в космос

Это знаменует начало новой эры высокопроизводительной связи от SES, открывающей доступ к специализированным космическим решениям операторского класса — в любое время и в любой точке.

Компания SES объявила об успешном запуске в космос первых двух спутников O3b mPOWER ракетой SpaceX Falcon 9 с Базы космических сил на мысе Канаверал во Флориде, США, в 17:48 по местному времени. Система O3b mPOWER производства компании Boeing предназначена для обеспечения беспрецедентной производительности благодаря уникальной в своем роде программно-управляемой полезной нагрузке. Она представляет собой среднеорбитальную (MEO) систему SES второго поколения.

Клиенты O3b mPOWER смогут трансформировать свою деятельность благодаря терабитному масштабу системы, высокой, гибкой и гарантированной пропускной способности, непревзойденному качеству и стабильности услуг, в то время как задержка в оба конца составляет всего менее 150 миллисекунд.

Экосистема O3b mPOWER легко масштабируется и включает первоначальные 11 мощных спутников, каждый из которых оснащен более чем 5000 цифровыми лучами, а также обширную наземную инфраструктуру нового поколения O3b mPOWER. Все это позволяет SES удовлетворять текущие и растущие потребности в обеспечении связи для правительственных структур, операторов мобильной связи, энергетических компаний, круизных операторов мирового класса и предприятий по всему миру. Среди ключевых клиентов O3b mPOWER фигурируют такие компании, как Microsoft, Princess Cruises, Marlink, Jio Platforms, Orange, Claro Brasil, к списку которых недавно присоединилась Vodafone Cook Islands.

«Это особенный для нас запуск. Он знаменует очень важную веху нашего путешествия по средней околоземной орбите. С начала этого пути и по сегодняшний день наши услуги смогли оказать огромное положительное воздействие на жизни миллионов людей во всем мире. С нашей системой второго поколения O3b mPOWER мы вводим революционную технологию, которая обеспечивает уникальную комбинацию пропускной способности в несколько гигабит в секунду в любой точке мира, гарантированную надежность и гибкость обслуживания, что является самым передовым решением в отрасли, — заявил Стив Коллар, генеральный директор SES. — В независимости от типа услуг, которые позволяют, к примеру, правительствам безопасно выполнять критически важные задачи, круизным операторам предоставлять пассажирам высокоскоростное широкополосное подключение в любое время, операторам мобильных сетей развертывать сети 4G/5G в районах с недостаточным покрытием связи или восстанавливать сети в случае необходимости, O3b mPOWER — это спутниковая система, которую выбирают там, где производительность имеет наибольшее значение».

Начало коммерческого обслуживания клиентов O3b mPOWER запланировано на третий квартал 2023 года.

Напомним, в прошлом году в Казахстане компания SES совместно с республиканским Центром космической связи и AsiaNetCom запустили пилотный проект, который, в свою очередь стал практической реализацией меморандума между компанией и правительством РК. Пилот строился на базе спутниковой группировки SES – O3b MEO и тестировал доступ к интернету в отдаленных сельских населенных пунктах Казахстана. В ходе пилота удалось достигнуть скорости доступа в интернет на уровне 380 Мбит/с по нисходящему каналу и 120 Мбит/с по восходящему, при очень низкой задержке. Эти показатели стали рекордом, когда-либо зафиксированным в Казахстане через спутник.