Freedom купит треть «Сергека»

Freedom расширяет цифровую экосистему, получая доступ к большим данным «Сергека».

Группа компаний Freedom планирует войти в состав акционеров Sergek Group с долей в размере 35%. Сделка будет завершена после выполнения отлагательных условий со стороны Sergek Group. Кайрат и Асет Ахметовы — основатели компании — остаются ее мажоритарными акционерами.

На сегодняшний день «Сергек» является одним из ведущих технологических проектов в Республике Казахстан, который направлен на обеспечение безопасности на дорогах и улучшение экологии.

«Вхождение группы Freedom в качестве инвестора в Sergek Group является продолжением стратегии по расширению взаимодействия с казахстанской IT-сферой. В данном случае опыт работы Sergek Group с Big Data позволит нам принимать более качественные решения как в области автострахования, так и в области автокредитования. Поэтому мы рассматриваем этот проект в качестве органичной части нашей цифровой экосистемы. Кроме того, как представители крупного бизнеса мы осознаем свою социальную ответственность перед казахстанцами и поддерживаем гражданскую инициативу формата Vision Zero. По сути, мы хотим выступать в качестве организатора и платформы по взаимодействию государственных органов, экспертного сообщества и гражданских активистов», — прокомментировал Тимур Турлов, Главный исполнительный директор Freedom Holding Corp.

Sergek Group наиболее известна разработками в сфере «умных» городов, в том числе интеллектуальной системой общественной и дорожной безопасности «Сергек». Ее эффективность напрямую отражена в показателях по раскрытию административных и уголовных преступлений и снижению смертности в ДТП. Так, с 2017 года только в Астане наблюдается снижение смертности в дорожно-транспортных происшествиях до 40-50% и преступности в общественных местах — до 70%.

«Состоявшаяся сделка позволит диверсифицировать текущий бизнес, — говорит Кайрат Ахметов, сооснователь Sergek Group. — Нас ждет усиление и развитие проектов и продуктов и создание новых технологий для рынка B2B. Кроме того, мы планируем расширить фокус группы в рамках Smart City в таких направлениях, как общественная безопасность, транспорт и экология. Среди наших продуктов уже сегодня есть технологии, повышающие дорожную безопасность, позволяющие анализировать и оптимизировать транспортные потоки с помощью Big Data и выявлять источники загрязнения окружающей среды. За последние полгода мы увидели их востребованность не только на рынке Казахстана, но и в странах ближнего и дальнего зарубежья. Мы работаем над новыми проектами и продуктами, наращиванием компетенций команды, а также созданием новых рабочих мест для казахстанцев, в том числе за счет расширения географии присутствия компании и выхода на внешние рынки. Сделка уже дает вдохновляющие результаты и вселяет уверенность в нашем долгосрочном развитии».