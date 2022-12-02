Операторов связи в Казахстане оштрафовали на 300 млн тенге за три месяца

Размер штрафов увеличили в сентябре.

С момента решения об увеличении штрафов за слабый интернет в сентябре 2022 года операторов связи оштрафовали на 300 миллионов тенге. Об этом в кулуарах сената рассказал глава МЦРИАП Багдат Мусин, передает Liter.kz.

«С начала года до ввода новых размеров штрафов где-то до сентября было проведено около 700 проверок и выписано штрафов на 180 млн тенге. С сентября депутаты поддержали и увеличили размер штрафов в 10 раз. Если раньше штраф был 150 МРП за вторичное, то сейчас это 1 500 МРП. С сентября по сегодняшний день проведено около 300 проверок, на основе которых выписано около 300 млн тенге штрафов, — сказал министр.

Он также добавил, что отдельную проблему создают сами казахстанцы, страдающие радиофобией. По его словам, стоит одному жильцу дома, где установлена базовая станция, пожаловаться якобы на излучение от нее, оператор обязан ее снять. Противоположное мнение всех остальных жильцов, которые ничего не имеют против станции и хотят хороший интернет, не учитывается.

Сейчас в мажилисе обсуждают законопроект, отменяющий такую обязанность операторов.

«Поэтому как СМИ вы можете помочь донести до жителей информацию, никто их облучать не собирается, никакой Билл Гейтс с помощью этих базовых станций контролировать их не собирается, это на самом деле просто жизненная необходимость сегодня. Как вода в доме необходима, так и связь», — добавил Мусин.