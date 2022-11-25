В Астане пройдет молодежный ивент Digital Fest STARTAPHANA
Его проведет Международный технопарк ИТ-стартапов Astana Hub.
3 декабря состоится молодежный ивент Digital Fest STARTAPHANA. Мероприятие направлено на поддержку стартапов, которые работают с продуктами на казахском языке.
STARTAPHANA — это молодежный Digital Fest, основными целями которого являются:
— создание казахоязычного сообщества молодых ИТ-предпринимателей;
— развитие стартап-культуры для укрепления экономики Казахстана;
— оказание поддержки молодым стартапам в развитии с нуля до уровня полноценного бизнеса.
В рамках STARTUPHANA выступит более 10 блогеров и мотиваторов, а также специалистов в сфере ИТ. Спикеры расскажут об актуальности ИТ-профессии, поделятся своим опытом в сфере бизнеса и Digital, обсудят темы стартапов, маркетинга, NFT и другие. В
Развлекательная часть программы STARTUPHANA включает:
— выступление хедлайнеров;
— участие в сообществе молодых казахоязычных любителей ИT;
— конкурсы и розыгрыши памятных подарков;
— консультации по обучающим программам Astana Hub.
Дата проведения: 3 декабря, в 14:00
Узнать об ивенте и зарегистрироваться можно здесь.