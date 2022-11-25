В Казахстане утвердили требования по информатизации в детсадах, школах и колледжах

Утверждены минимальные требования к объектам информатизации в детсадах, школах и колледжах.

Министр просвещения приказом от 14 ноября 2022 года утвердил минимальные требования к объектам информатизации в области образования, передает Zakon.kz.

В частности, в школах цифровая система управления обучением должна включать:

— формирование цифрового профиля обучающегося (журнал посещения и успеваемости, домашние задания, свидетельства, сертификаты, оценки, расписание, олимпиады, профориентация);

— формирование цифрового профиля педагога;

— формирование классов;

— управление обучающимися (контингент) и педагогами (персонал);

— ведение мониторинга учебного процесса;

— формирование учебного плана;

— формирование каталога предметов;

— формирование расписания занятий, суммативного оценивания за раздел и суммативного оценивания за четверть;

— формирование собственных уроков для педагогов;

— проведение дистанционного обучения (создание видеоконференций, чатов, архивирование и хранение данных);

— формирование домашних заданий, проверка и выставление оценок;

— ведение журнала посещений и успеваемости;

— расчет педагогической нагрузки;

— ведение тестирование (промежуточный контроль, прокторинг);

— ведение аналитического модуля (статистика, отчеты, анкетирование с возможностью перевода в диаграммы и другие формы отчетов);

— ведение обратной связи (анкетирование, часто задаваемые вопросы, чаты, форумы, мессенджеры, рассылка объявлений и сообщений с возможностью вложения файлов);

— ведение нормативно-справочной информации;

— настройка ролей учебного процесса: педагог, методист, тьютор, директор, заместитель директора, обучающийся, родитель или законный представитель обучающегося;

— мобильное приложение, при его наличии с безвозмездным доступом для обучающихся, родителей и иных законных представителей обучающихся.

Предусматривается, что цифровой образовательный ресурс в организациях среднего, в том числе специального и специализированного образования содержит каталог цифровых уроков и материалов по всем предметам действующей учебной программы на казахском и русском языках с 1 по 11 классы.

Образовательные материалы состоят из видеоуроков, аудиоматериалов, визуальных изображений, конспектов, интерактивных упражнений, симуляторов, глоссариев, объяснений, которые соответствуют типовым учебным программам по общеобразовательным предметам и курсам по выбору уровней начального, основного среднего и общего среднего образования.

Приказ вводится в действие с 29 ноября, за исключением пункта о сурдопереводе, который вводится в действие с 1 января 2024 года.