Астана впервые вошла в рейтинг интеллектуальных городов

Столица РК заняла 64 место.

Согласно обновленному, шестому выпуску, рейтинга интеллектуальных центров (Smart centres index — SCI 6), который публикуют независимые эксперты Z/Yen, Астана впервые попала в список городов, привлекательных для инвестирования в технологии, науку, энергетические системы, машинное обучение и финансовые технологии.

Индекс интеллектуальных центров исследует способность глобальных коммерческих центров создавать, развивать и внедрять технологии. Ведущие центры SCI базируются в местах, которые сочетают инновационный культурный центр с высокоэффективным университетским сектором по всем предметам STEM (естественные науки, технология, инженерное искусство, математика), поддерживаемым хорошо развитой системой регулирования, коммерческими и финансовыми услугами.

SCI 6 был составлен с использованием 138 инструментальных факторов. Всего в рамках SCI 6 был исследован 131 коммерческий и финансовый центр, из которых 75 центров, перечисленных в обновленном издании — это центры, которые получили достаточное количество оценок от респондентов опроса.