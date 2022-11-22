В Астане прошла Cybersecurity & Digital Transformation Conference by BAKOTECH

Мероприятие собрало более 100 представителей кибербезопасности, IT и бизнеса.

11 ноября в Астане состоялась Cybersecurity & Digital Transformation Conference by BAKOTECH — конференция об усиливающейся цифровой трансформации и новых вызовах кибербезопасности, которые она провоцирует. Организатор мероприятия — международный True Value Added IT-дистрибьютор BAKOTECH из Украины, с представительствами в Алматы и Астане.

Мероприятие прошло в Sheraton Astana Hotel и собрало более 100 представителей кибербезопасности, IT и бизнеса. Преимущественно руководителей IT/ИБ-отделов компаний Казахстана, а также собственников бизнеса, управляющих менеджеров и технических специалистов.

«В Казахстане происходят активные цифровые перемены: развивается бизнес, построенный на IT, появляется много квалифицированных IT-специалистов и растет интерес инвесторов к стране. Но эти же условия усложняют прежние задачи и создают новые угрозы. Мы уже больше трех лет работаем в Казахстане, продвигая на рынке IT-решения для симметричного ответа новым вызовам. Cybersecurity & Digital Transformation Conference — часть этого процесса, а также инъекция знаний и технологий, которые помогут быть готовыми к неопределенному, но такому интересному диджитализированному „завтра“», — отметил Алексей Ясинский, директор департамента B4 в BAKOTECH, один из спикеров мероприятия.

Для участников подготовили 14 докладов на тему безопасности данных, защиты от внешних атак, роли кибербеза для бизнеса, публикации и поддержки приложений, соответствия нормативным стандартам отрасли, мониторинга работы сетей и своевременного устранения проблем, а также повышения эффективности систем защиты.

В рамках мероприятия состоялась панельная дискуссия с актуальными вопросами для рынка Казахстана и многое другое. В экспо-зоне конференции прошла демонстрации решений и активности с призами.