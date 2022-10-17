Представлено новое исследование Work Trend Index

82% лидеров, принимающих бизнес-решения, считают, что возвращение сотрудников в офис является проблемой.

Корпорация Microsoft представила отчет Work Trend Index Pulse «Гибридная работа — это просто работа. Все ли мы делаем правильно?». Отчет раскрывает новые развивающиеся тенденции в рабочих процессах.

Гибридная работа привела ко все более возрастающему разрыву между сотрудниками и руководителями. Они расходятся во мнениях по поводу того, что представляет собой высокая производительность, как обеспечить автономию, сохранив при этом подотчетность, не разделяют мнение о преимуществах гибких форматов работы и роли офиса. Чтобы преодолеть этот разрыв, необходим новый подход, который учитывает, что работа — это не просто место, но опыт, который должен выходить за пределы времени и пространства, чтобы сотрудники могли чувствовать себя вовлеченными и оставаться на связи независимо от того, где они работают.

Microsoft опросила 20 000 человек в 11 странах мира и проанализировала триллионы анонимных отзывов о производительности Microsoft 365, а также изучила тренды в сфере труда LinkedIn и результаты Glint People Science. Данные указывают на три важных меры, которые должны предпринять лидеры компаний: покончить с паранойей производительности; принять тот факт, что люди хотят взаимодействовать друг с другом; заново привлекать сотрудников, предоставляя им возможности учиться и расти.

Покончить с паранойей продуктивности

— Люди работают больше, чем когда-либо — этой весной Microsoft выявила, что количество совещаний в неделю для среднего пользователя Microsoft Teams во всем мире увеличилось на 153% с начала пандемии. Более того, люди получают огромное количество приглашений на встречи — за последние два года резко возросло количество отказов от встреч и предварительных ответов на приглашения (рост на 84% и 216% соответственно).

— 87% сотрудников сообщают, что они работают продуктивно, в то время как 85% руководителей отмечают, что переход на гибридный формат работы заставляет их в этом сомневаться. Это привело к паранойе производительности, когда лидеры беспокоятся о том, действительно ли сотрудники работают продуктивно и качественно.

Принять тот факт, что люди хотят взаимодействовать друг с другом

— В то время как 82% лидеров, принимающих бизнес-решения, считают, что возвращение сотрудников в офис является проблемой, люди сегодня ожидают гибкости и самостоятельности в отношении того, как, когда и где они работают: 73% сотрудников говорят, что им нужна более веская причина для того, чтобы вернуться в офис, чем тот факт, что компания ждет от них этого.

— Почему люди охотно возвращаются в офис на самом деле? Чтобы увидеть коллег и пообщаться с ними, 84% сотрудников отмечают, что их мотивирует перспектива общения с коллегами, а 85% считают мотивирующим восстановление командных связей.

Заново привлекать сотрудников, предоставляя им возможности обучаться и расти

— Данные показывают, что, если люди не могут учиться и развиваться, они увольняются. 55% сотрудников говорят, что лучший способ развить свои навыки — это сменить место работы. 76% работников отмечают, что они остались бы в своей компании дольше, если бы получали больше поддержки в области обучения и развития.

Изменения, которые произошли в мире труда за последние несколько лет, не являются временными, и гибкость сегодня — это необходимость. Лидеры, которые обращаются к данным, а не только к своей интуиции, и сосредоточены на социальном капитале и карьерном росте сотрудников, могут реализовать как эффективную гибридную работу, так и весь потенциал своего главного актива — сотрудников. Сейчас, как никогда ранее, положительные результаты бизнеса зависят от положительных результатов людей.