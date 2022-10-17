Цифровизация армии: мышление казахстанских военнослужащих будут трансформировать

В столице прошло заседание Комитета цифровизации при партии Amanat.

14 октября в Центральном аппарате партии Amanat прошло заседание Комитета цифровизации, где заслушали отчет от представителей Министерства обороны. По функциям цифровой трансформации Министерство обороны делится на три блока — процессы комплектования и мобильной готовности, процесс боевой подготовки, а также процесс боевого управления, передает Liter.kz.

«Процесс комплектования и мобильной готовности мы поделили на два основных отдела — это людские ресурсы, которые состоят из срочной службы сроком на 12 месяцев, и контрактники с офицерами, генералами и прочими. Также обеспечение людского ресурса продовольствием, вещевым, ГСМ и прочими сопровождающими средствами — тут тоже очень много процессов, которые подлежат цифровой трансформации», — сказал заместитель министра обороны Дархан Ахмедиев.

Второй блок касается обеспечения самой армии, которое сопровождается ежедневными процессами от различных подразделений до самого министерства и Вооруженных сил. Третий блок подразумевает управление силами воздушной обороны, сухопутными войсками и военно-морскими силами.

«Эти три блока планируется цифровизировать. Но чтобы осуществить задуманное, есть некоторые трудности, которые нужно на решить. Первое — это инфраструктура: чтобы в целом цифровизация заработала, нам нужно охватить все воинские части, связать их между собой. Результатом мы ожидаем единую, защищенную сеть между всеми точками Вооруженных сил для поддержки интеграции и организации взаимодействия среди подразделений», — рассказал Ахмедиев, добавив, что для этого необходимо закупить все оборудование — от компьютеров до серверных.

Также в планы по цифровизации армии входит создание единой телекоммуникационной сети. Для этого создана рабочая группа по построению ЕТС специального назначения, куда входят МВД, МЧС, КНБ и другие ведомства.

«На ежедневной основе собирается рабочая группа, прорабатывает, как можно создать эту защищенную сеть. Сегодня определены текущие положения сетей всего силового блока госорганов. Для того, чтобы управлять войсками, нам нужно структурировать все данные, при этом гарантировать их актуальность, доступность в информсистемах», — отметил заместитель министра обороны.

Вместе с тем остро стоит вопрос подготовки людей. Так, для успешной цифровизации необходимо обучить самих военных, считает Дархан Ахмедиев.

«Мы не можем без трансформации мышления самих военнослужащих говорить о какой-то цифровой трансформации Вооруженных сил. Все военнослужащие должны уметь элементарно пользоваться теми инструментами, которые будут разрабатываться для их нужд», — подытожил он.