USAID проводит 12-й ежегодный Центрально-Азиатский торговый форум в Казахстане

Это главное международное двухдневное мероприятие по развитию взаимосвязей и торговли.

Сегодня в Астане Агентство США по международному развитию (USAID) проводит 12-й ежегодный Центрально-Азиатский торговый форум на тему «Цифровизация таможенных услуг: на пути к безбумажной торговле».

В форуме приняли участие представители таможенных администраций стран Центральной Азии, чтобы обсудить текущие работы по разработке цифровых решений и услуг, внедрение передовых технологий (таких как использование больших данных, телематики и облачных сервисов), повышения операционной эффективности и переосмысления методов работы таможенных служб. Более 200 представителей таможенных администраций стран Центральной Азии, Азербайджана, Грузии, Кореи, Латвии и Соединенных Штатов собрались вместе, чтобы изучить широкий спектр передовых цифровых инструментов и технологий.

«Этот торговый форум проводится ежегодно с 2011 года. Форум продолжает традицию сотрудничества между США и странами Центральной Азии, которая началась еще в 20 веке», — отметила Лаура Чизмо, директор Департамента экономического развития Региональной Миссии USAID в Центральной Азии.

Программа USAID по торговле в Центральной Азии является организатором Центрально-Азиатского торгового форума в партнерстве с Комитетом государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан, Государственной таможенной службой при Министерстве финансов Кыргызской Республики, Таможенной службой при правительстве Республики Таджикистан, Государственным таможенным Комитетом Республики Узбекистан и Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH.

Участники обсудили повестку дня цифровой реформы таможенной службы: последние инновации и роль цифрового правоприменения; ускорение цифровизации для повышения транзитного потенциала и упрощения процедур торговли; Транскаспийский международный транспортный маршрут; международные транзитные системы; региональное сотрудничество в рамках национальных комитетов по содействию торговле, меры по борьбе с коррупцией, которые могут улучшить таможенную политику и ее реализацию, а также увеличить сбор пошлин и налогов и обмен предварительной информацией.

Центральная Азия подверглась большим изменениям. Только за последние пять лет объем внутрирегиональной торговли удвоился. Торговля стран Центральной Азии с внешним миром также динамично растет. За пять лет торговля увеличилась на 54% и сейчас составляет 167 миллиардов долларов. Торговля в настоящее время является основным фактором экономического роста во всем регионе. За последние десять лет благодаря этому знаковому форуму USAID собрал на своей площадке более 10 000 участников из более чем 42 стран для совместной работы в целях улучшения взаимосвязей, повышения конкурентоспособности и расширения торговли для ускоренного восстановления экономики и устойчивости в Центральной Азии.