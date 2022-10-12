В Алматы и Астане пройдут конференции AV FOCUS 2022

Это профессиональные форумы для proAV и IT специалистов Республики Казахстан.

18 октября в Астане и 20 октября в Алматы пройдут профессиональные форумы для proAV и IT специалистов AV FOCUS 2022.

— Форум о мультимедиатехнологиях для бизнеса, образования, объектов культуры и искусства;

— Объединяет вендоров оборудования, proAV- и IT-специалистов и пользователей proAV-систем из различных отраслей;

— Знакомит с передовыми решениями индустрии мультимедиа, дает возможность изучить рынок и лучшие практики, обменяться опытом, найти партнеров и исполнителей.

В рамках мероприятий запланированы деловая программа с выступлениями экспертов и демо-зоны, в которых будут представлены:

— аудиовизуальные технологии для оснащения объектов образования и культуры;

— мультимедийные решения для коммерческих и корпоративных объектов;

— перспективные продукты для конференц-залов и переговорных комнат.

Вы сможете задать вопрос любому из спикеров, увидеть в работе последние новинки производителей; подобрать оптимальные продукты для текущих и будущих проектов; получить готовые решения и рекомендации по реализации проектов любой сложности, присоединиться к крупнейшему в России и СНГ сообществу proAV-специалистов, чтобы быть в курсе всех наиболее актуальных событий AV-индустрии.

Для участия в форумах необходимо пройти регистрацию. Чтобы получить бесплатный билет на форум, используйте промокод PROFITKZ при регистрации.