Казахстану предлагают оцифровать удаленные территории спутниковой связью

Спрос на стабильные каналы коммуникаций есть у горнодобывающей и нефтегазовой промышленности.

28-29 сентября в Астане прошел международный технологический форум Digital Bridge 2022. Одной из центральных тем мероприятия стало развитие цифровой инфраструктуры в Казахстане.

Президент страны Касым-Жомарт Токаев, выступая на пленарном заседании форума, заявил, что республика продолжит масштабную модернизацию IT-инфраструктуры. Вместе с азербайджанскими партнерами начата работа на транскаспийском участке для подключения к мировым центрам концентрации трафика — Юго-Восточной Азии и Европе.

«Для нашей страны, в которой около 40% населения проживает в сельской местности, актуальным вопросом является обеспечение всех граждан доступным и качественным интернетом», — сказал Токаев.

В этой связи Министерству цифрового развития было поручено активизировать работу по покрытию самых отдаленных сел связью со спутников.

Готовые решения для Казахстана

Именно эту тему обсуждали на панельной сессии «Спутниковые технологии: устойчивый двигатель социально-экономического развития», которая собрала представителей компаний, специализирующихся на предоставлении спутниковой связи.

Почему эта тема актуальна для страны? Казахстан занимается цифровизацией своих населенных пунктов, стремясь добиться почти полного охвата интернетом своей территории. Сделать это можно несколькими путями. Первый — это прокладка оптоволоконных линий, который применили в наиболее крупных селах, находящихся вблизи городов. Второй путь — обеспечение интернетом за счет мобильного широкополосного доступа. Вместе эти проекты уже дали подключение к интернету примерно для 5 тысяч аулов.

Но остается еще около тысячи аулов, которые удалены от существующей инфраструктуры связи и до сих пор не подключены к интернету. Большая их часть имеет численность населения не более 250 человек, поэтому прокладывать туда оптоволоконные линии нецелесообразно.

В этом случае решением становятся спутниковые технологии. В Казахстане несколько международных компаний уже проводили тестовые испытания того, как через спутники можно обеспечить связью отдельные населенные пункты. Например, компания SES показала потенциал своих технологий в рамках пилотного проекта (демонстрации возможностей спутников O3b) в ноябре–декабре 2021 года в аулах Актерек и Беректас Алматинской области.

Более 150 человек были подключены к интернету в течение 2-х месяцев. Результатом демонстрации стало достижение рекордной скорости в 380 мегабит в секунду на скачивание и 120 мегабит в секунду на загрузку. Также совместно с операторами мобильной связи Kcell и Beeline было проведено тестирование качества связи, в ходе которого спутники SES на средней околоземной орбите доказали свою совместимость с сетями 3G и 4G.

Пилотный проект компании SES показал, что для Казахстана решение с использованием связи со среднеорбитальных спутников является удобным и эффективным. Более того, в 2023 году предполагается начать использование спутников второго поколения O3b mPOWER, которые обеспечат высокоскоростную связь на уровне оптоволоконной в любой точке Казахстана.

Саймон Гетти Саунт, вице-президент по продажам в Европе, на сессии «Спутниковые технологии: устойчивый двигатель социально-экономического развития» отметил, что компания SES готова к реализации совместных проектов с Казахстаном.

«Проект включает строительство шлюза O3b в Казахстане с охватом всей Центральной Азии. Это поставит Казахстан на передовую в цифровой сфере по всему региону. Мы готовы запустить использование наших спутников в Казахстане, чтобы ускорить цифровую трансформацию страны», — сказал Саймон Гетти Саунт.

От демонстрации к договоренностям

Сотрудничество между государством и спутниковым оператором SES оформилось в конкретных договоренностях. 30 сентября Республиканский центр космической связи и SES объявили о готовности совместно предлагать услуги скоростной связи для предприятий по всему Казахстану.

Услуги будут предоставляться через O3b mPOWER, негеостационарную спутниковую систему SES второго поколения, и станут доступны для казахстанских компаний из разных отраслей, включая телекоммуникации, энергетику, горнодобывающую промышленность и судоходство.

Шлюз для приема сигнала построят в Алматинской области. Он позволит казахстанским компаниям быстро развертывать и использовать высокоскоростные сети связи O3b mPOWER с малой задержкой для подключения своих клиентов и офисов, а также участвовать в государственных программах повышения доступности цифровых технологий.

Помимо этого, шлюз позволит предоставлять услуги в другие страны региона, включая Узбекистан, Кыргызстан и Таджикистан.

Важный момент — строительство шлюза внутри страны обеспечит дополнительную информационную безопасность, как этого требует казахстанское законодательство.

«Расширяя партнерство с SES, мы гордимся, что открываем Казахстан для новых решений высокоскоростной связи через спутник. Наш совместный опыт и понимание возможностей позволяют нам предлагать услуги спутниковой связи, которые привнесут новые технологии и рост для бизнеса по всему Казахстану», — сказал Малик Жуйриктаев, председатель правления РЦКС.

В свою очередь Стив Коллар, генеральный директор SES, также отметил, что в компании рады укреплению партнерства с РЦКС и совместному внедрению услуг спутниковой связи в Казахстане.

«Трансформация цифрового ландшафта для бизнеса по всему миру — одна из ключевых задач системы O3b mPOWER», — подчеркнул он.

Тимур Сарсенов, директор по развитию бизнеса SES в странах СНГ, объяснил, в чем суть соглашения с РЦКС и какие выгоды оно принесет Казахстану: «Мы определили, как будем сотрудничать на рынке Казахстана, продвигать наши услуги, обслуживать клиентов, мобильных операторов, ГМК и нефтегазовую промышленность — кто за что будет отвечать и какие продукты мы будем предлагать. Важный факт в том, что мы работаем в партнерстве с РЦКС, и он выступает как главный поставщик услуг для казахстанских операторов».

Большие выгоды использование спутниковой связи может принести добывающим предприятиям, которые находятся вдали от населенных пунктов или инфраструктуры связи.

«Спутники O3b mPOWER будут предоставлять связь с низкой задержкой операторского класса. Это очень ценится мобильными операторами и бизнесом. В промышленности идет цифровая трансформация, и вычислительные мощности уходят в „облака“. Поэтому бизнесу нужны мощные каналы связи для передачи данных», — отметил представитель SES.

Любой простой в добыче ресурсов — это миллионы долларов потерь в час. И когда весь обмен данными происходит с «облаком», критически важно иметь стабильную связь. Спутники O3b способны ее обеспечить.

По словам Тимура Сарсенова, технологические решения SES полностью соответствуют требованиям казахстанского законодательства, и компания готова приступить к строительству шлюза вместе с РЦКС. Запуск первых спутников O3b mPOWER планируется уже в четвертом квартале этого года, а со второго квартала 2023-го планируется начать предоставлять их услуги, в том числе и в Казахстане.