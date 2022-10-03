Платить налоги быстро, удобно и без нагрузки для бизнеса

Министерство финансов нацелено переориентироваться на сервисную модель оказания услуг.

В пиковые периоды сдачи отчетности информация периодически может замедляться, или система дает сбой. Поэтому необходимо переходить на новое платформенное решение. Это касается не только налоговой системы, но и систем таможенного администрирования. Есть вопросы также по государственным закупкам. Этот процесс полностью автоматизирован, но тем не менее возникают вопросы по обжалованию самого процесса, проведения конкурса, на оценку. В этой связи Главой государства поставлена задача учесть все эти предложения и внести изменения в соответствующие законы. Об этом на брифинге в СЦК рассказал вице-министр финансов РК Ержан Биржанов.

«Для решения таких задач мы должны полностью пересмотреть свою работу и ориентироваться не на контрольные функции, а больше на сервисную модель оказания услуг. Над этим работаем, расширяем сервисы, посредством IP передаем ряд своих услуг на аутсорсинг. Это банки второго уровня, не государственный финансовый сектор, „Правительство для граждан“. К примеру, услуги по уточнению суммы задолженности, налогов, которые сейчас можем представить в приложениях Kaspi и Халык банк, будем расширять. Есть договоренности с 20 банками. Будем планомерно использовать их ресурсы, потому что люди привыкли пользоваться услугами финансовых институтов. И если все сервисы будут в приложениях, мы облегчим свои системы, и будет удобно для налогоплательщика. В целом, мы хотим перейти к Push уведомлениям о налогах, чтобы они оплачивались в один клик. Также мы хотим использовать в последующем интернет-платформы Wildberries, Яндекс, Glovo. Хотим взаимодействовать с этими платформами и перейти на безболезненное налогообложение. На сегодня достигнута договоренность с одним из операторов, где система налогообложения будет пропускать в невидимом фронте. Есть два варианта: зарегистрироваться в Е-Salyq Azamat и оплачивать налоги, или за него это может сделать онлайн-платформа. Сейчас мы запускаем пилот. Если он покажет свою результативность, возможно пропишем в новом налоговом кодексе. Таким образом, мы хотим использовать все возможности наших информационных сервисов, чтобы платить налоги было удобно и просто, нагрузки для бизнеса не будет», — сказал вице-министр.