С 1 января 2023 года все услуги по соцобеспечению переведут на Цифровую карту семьи

«Электронный уведомитель» сможет информировать гражданина о возникновении у него права на получение того или иного вида гарантированной господдержки.

Перед правительством была поставлена задача обеспечения адресности и равного доступа каждого казахстанца к системе социальной помощи. Она будет реализована, в первую очередь, посредством внедрения Цифровой карты семьи. «Электронный уведомитель» сможет информировать гражданина о возникновении у него права на получение того или иного вида гарантированной господдержки, с предоставлением ее в проактивном формате, без необходимости обращения в соответствующие органы. Об этом в СЦК сообщила министр труда и социальной защиты населения РК Тамара Дуйсенова.

«В зависимости от социального статуса граждан гарантированная помощь со стороны государства предоставляется в проактивном формате. С 1 сентября текущего года в пилотном режиме запущен проект по пяти услугам. Более 20 тысяч граждан получили информацию по SMS. Около 6000 гражданам назначены проактивные пособия. А с 1 октября будет добавлено еще четыре пособия. С 1 января 2023 года все услуги, связанные с социальным обеспечением, будут оказываться посредством этой цифровой карты», — сказала министр.

А услуги по вопросам образования и здравоохранения будут внедрять поэтапно в 2024–2025 годах.