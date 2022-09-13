Приглашаем на презентацию беспилотных решений

Мероприятие будет интересно для компаний различных отраслей промышленности.

Вы в процессе цифровизации своей организации? Вы хотите увеличить эффективность мониторинга состояния ваших объектов? Если вас интересует модернизация ваших технологических процессов, экономия средств и улучшение безопасности на объекте, то вам необходимо посетить нашу презентацию беспилотных промышленных решений от компании Drone.Aero!

На мероприятии будут продемонстрированы беспилотные решения на базе дронов DJI для решения задач промышленного сектора.

Презентация пройдет в двух частях:

— Полетная часть. Демонстрация на улице. Режимы полета. Типы полезных нагрузок и получаемых данных. Съемка объекта.

— Обработка и демонстрация полученных данных.

Мероприятие будет интересно для компаний следующих отраслей:

— Строительство и геодезия

— Нефть и газ

— Электроэнергетика

— Производство

— Мониторинг среды

— Горная добыча

Презентация состоится 28 сентября в конференц-зале Алматы Арена по адресу г. Алматы, Алатауский район, мкр. Нуркент, д. 7. Регистрация по ссылке.