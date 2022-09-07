Все актуальнее становится вопрос внедрения ИИ в систему здравоохранения

Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Багдат Мусин и министр здравоохранения Ажар Гиният обсудили реализацию поручений Главы государства.

Беседа касалась, в том числе, развития телемедицины, реинжиниринга бизнес-процессов, внедрения современных технологий сбора данных, централизации хранения медицинских изображений и внедрения искусственного интеллекта.

«Касым-Жомарт Кемелевич в своем послании упомянул, что в течение двух лет будут созданы фельдшерско-акушерские пункты в 650 селах Казахстана. При этом он затронул и вопрос развития телемедицины для того, чтобы жители отдаленных районов могли иметь доступ к квалифицированной медпомощи. Во время встречи с Ажар Гиниятовной договорились, что определим пилотные зоны, где покажем полный функционал телемедицины. Оборудуем несколько ФАПов так, чтобы данные пациентов передавались напрямую в областную больницу. И уже там доктора смогут принимать решения по оказанию помощи. В свою очередь минздрав внесет необходимые изменения и дополнения в ряд документов для стимулирования онлайн-обслуживания», — рассказал министр.

Он подчеркнул, что на этом фоне нужно начать процесс по сертификации ИИ как инструмента, помогающего в борьбе с теми или иными заболеваниями. Но для этого сначала необходимо создать единые хранилища информации и систему хранения изображений.

«Пока это довольно разрозненный сервис. А принцип работы ИИ заключается в постоянном обучении — то есть, чем больше данных он получает, тем больше он учится и тем точнее выдает результат. И если говорить о полной цифровизации сферы здравоохранения, то никак нельзя затягивать переход к безбумажному документообороту в медицинских организациях. Мы пришли к мнению, что нужно уходить от жестких форм ведения документов и активизировать работу по формированию данных. Кроме того, ИС Минздрава должна быть интегрирована с ИС других госорганов, например, с ИС Прокуратуры, Минтруда, Минюста и прочих. Мы как цифровое министерство готовы поддержать инициативы Минздрава. Здравоохранение, на мой взгляд, должно быть одной из самых прогрессивных сфер в плане цифровизации» — отметил Багдат Мусин.