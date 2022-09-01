USAID проведет первый Центрально-Азиатский форум по чистой энергетике

CACEF пройдет 13-15 сентября в Алматы.

Агентство США по международному развитию (USAID) сообщило, что первый Центрально-Азиатский форум по чистой энергетике (CACEF) состоится 13–15 сентября в Алматы. Форум на тему «Энергетический переход и инновации» соберет более 200 представителей правительств всех пяти стран региона (Казахстана, Кыргызской Республики, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана), а также региональных и глобальных инвесторов, технологических компаний, коммунальных предприятий и международных организаций.

Докладчики из региона, США, Индии, Саудовской Аравии, Украины, Австрии и Франции представят основные инициативы, реализуемые в мире для выполнения климатических обязательств, роль инноваций, технологий и финансов для поддержки энергетического перехода, а также возможности и проблемы рыночного регионального сотрудничества и торговли электроэнергией, которые имеют самые серьезные последствия для будущей траектории развития энергетической системы в Центральной Азии. Другие сферы интересов включают создание Центральноазиатского регионального рынка электроэнергии, развитие образования в области возобновляемых источников энергии и диверсификацию рабочей силы.

В рамках форума USAID также запустит Американский инновационный центр для Центральной Азии — виртуальную платформу для продвижения использования передового мирового опыта и современных технологий для развития и интеграции возобновляемых источников энергии.

За последние 30 лет правительство США работало со странами Центральной Азии над рядом мероприятий, связанных с экономическим ростом, модернизацией и устойчивостью энергетического сектора, управлением природными ресурсами и адаптацией к изменению климата. USAID поддержало усилия стран по улучшению работы электроэнергетических компаний, привлечению инвестиций в экологически чистую энергию и расширению трансграничной торговли электроэнергией. В 2020 году USAID запустило проект «Энергетика Центральной Азии» (Power Central Asia) — флагманский пятилетний проект стоимостью 40 миллионов долларов, организованный по трем основным направлениям: восстановление энергетического сектора, инвестиции в чистую энергию и трансграничную торговлю.

В связи с серьезными изменениями как на региональной, так и на мировой энергетической сцене Центрально-Азиатский форум по чистой энергетике стремится собрать политиков, руководителей коммунальных служб, представителей ведущих технологических компаний и международных инвесторов для обсуждения энергетических стратегий, новых технологий чистой энергетики и инвестиций.