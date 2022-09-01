Цифровая карта семьи создана в Казахстане

Система позволяет определять уровень социального благополучия граждан и в проактивном формате оказывать им гарантированную господдержку.

С 1 сентября в Казахстане в пилотном режиме будет запущен проект «Цифровая карта семьи». Информационная система предусматривает оказание помощи гражданам в проактивном формате, то есть без ожидания заявления от получателя. Это позволит повысить оперативность и улучшить качество государственных услуг, снижая коррупционные риски, передает Sputnik.

В Минтруда пояснили, что Цифровая карта семьи — это информационная система, аккумулирующая сведения из различных государственных органов. Она позволяет определять уровень социального благополучия граждан и в проактивном формате оказывать им гарантированную господдержку.

В Цифровой карте уже собраны данные обо всех 19,4 млн граждан, которые распределены на 6 млн семей.

«Алгоритм работы Цифровой карты семьи реализован следующим образом: при установлении права на получение мер государственной поддержки потенциальному получателю направляется SMS-уведомление для получения согласия на оказание государственной услуги. После его получения осуществляется назначение социального пособия, выплаты или иного вида господдержки с последующим зачислением на банковский счет получателя», — поснили в Минтруда.

По данным Минтруда, Цифровая карта семьи будет реализована в несколько этапов:

— с 1 сентября этого года предоставлена возможность получения услуг в новом формате по 9 видам пособий и социальных выплат;

— с 1 января 2023 года перечень будет расширен услугами в сфере социальной защиты;

— с 1 января 2024 года будут включены государственные гарантии в сферах здравоохранения и образования;

— с 2025 года будут охвачены все виды государственных гарантий.

Отмечается, что в ходе подготовки к пилотному запуску Цифровой карты семьи были выявлены граждане, нуждающиеся в государственных услугах по линии Минтруда. С 1 сентября им будут отправлены SMS-уведомления на проактивное оказание услуг.