В РК было заблокировано более 95 тыс. интернет-ресурсов

Наша страна занимает третье место в мире по объему контента, который власти просили Google удалить.

Данные о количестве заблокированных ресурсов и причинах их блокировки собирает правозащитная организация Internet Freedom. Она регулярно запрашивает эти данные у Министерства информации и общественного развития (МИОР). Согласно полученным ответам, с 2014-го по апрель 2022 года в Казахстане было заблокировано более 95 тыс. интернет-ресурсов. Только за 2021 год показатель составил 13,2 тыс. материалов, передает Ranking.kz.

Самая распространенная причина блокировки — пропаганда культа жестокости и насилия, суицида и порнографии — 42% от общего числа блокировок с 2014-го по апрель текущего года. Второе место занимает пропаганда идей терроризма и религиозного экстремизма (33%).

Другим важным источником открытых данных о попытках властей контролировать интернет является Google, самые популярные браузер и поисковая система в стране. По итогам первого полугодия 2021 года, по данным корпорации, Казахстан занял третье место в мире, за Индонезией и Россией, по объему контента, который власти страны попросили заблокировать. РК следует.

С 2011 года, когда Google начал регистрировать запросы на удаление контента и сообщать эту информацию, Казахстан обращался в компанию 532 раза. В этих запросах власти просили удалить более 260 тыс. единиц контента из разных сервисов компании — в основном из YouTube и веб-поиска.

Как поясняет сама корпорация, запросы от государств могут поступать как в письменной, так и в устной форме (но тогда Google попросит подать их в письменном виде), от учреждений разных уровней — судов, ведомств, правоохранительных органов и так далее.

Казахстан все чаще требует от Google удалить контент. Количество обращений выросло с одного в 2011-м до 159 в прошлом году. За последние же три года количество запросов увеличивалось ежегодно в среднем в 1,8 раза.

Некоторые запросы требуют удаления сразу нескольких фрагментов контента. Например, в 2017 году 101 запрос на удаление содержал более 146 тыс. фрагментов контента. Это абсолютный «рекорд». Уже в следующем году количество фрагментов контента в запросе на удаление уменьшилось до 5,9 тыс., а в 2021-м снова выросло — до 67,5 тыс.

Google в своих правилах объясняет, что может отказывать в удалении материалов по разным причинам: «Некоторые запросы не содержат точной информации о том, что именно надо удалить. В других случаях выясняется, что автор уже самостоятельно удалил контент». Кроме того, объясняет корпорация, не все поступающие судебные решения требуют конкретных действий.

Согласно статистике компании, Google не очень сговорчив и довольно редко выполняет запросы властей. Например, во второй половине 2021 года корпорация отклонила 94,9% запросов РК. В большинстве запросов, отправленных Казахстаном за 10 лет, в качестве причины для удаления контента указывалась угроза национальной безопасности — это 57% от их абсолютного числа. Но количество таких запросов менялось от года к году. Всплеск числа подобных требований произошел во второй половине 2016 года и достиг пика в середине 2017-го. Позже количество запросов пошло на спад и с тех пор не превышало значение 2017 года. Но с 2019-го число запросов, связанных с угрозой нацбезопасности, опять начало расти. Например, в прошлом году власти РК направили 61 такой запрос (38% от общего числа).

Второй наиболее распространенной причиной, которой Казахстан мотивировал запросы на удаление контента, была критика правительства — 21% за последние 10 лет. Последние два года стали рекордными по этому параметру: в 2020-м из-за критики правительства Казахстан обращался в Google 44 раза, в 2021 году — 47 раз.