КГД МФ: декларацию можно подать, не выходя из офиса или дома

В рамках реализации поручений Главы государства в Комитете государственных доходов реализуется ряд мер по цифровизации.

В частности, единое окно, информационные системы АСТАНА-1, электронные счета-фактуры, система управления рисками. Также разработаны мобильные приложения для населения и бизнеса. Об этом рассказал заместитель председателя ведомства Азамат Панбаев.

Для упрощения, оптимизации таможенных экспортных, импортных операций и автоматизации выдачи импортных документов разработана информационная система единого окна.

«Выдача электронных разрешительных документов всех уполномоченных органов по ввозу безопасной продукции в страну осуществляется по принципу одного окна. Неоднократное представление подтверждающих документов и сведений исключено. Сокращено время получения услуги с 30 до 5 дней. На сегодняшний день в системе зарегистрировано 6,3 тысячи пользователей. С начала года выдано более 78 тыс. сертификатов идентификации, разработано 1 045 документов министерства здравоохранения, 529 документов органов государственных доходов, 117 документов министерства сельского хозяйства. Информационная система „АСТАНА-1“ является основной системой всех таможенных процессов от ввоза до выпуска товаров. Сегодня таможенные декларации на 100% представляются дистанционно, в электронном виде. Более 4,9 млн таможенных деклараций, в том числе более 4 млн (82%) — автоматически выпущено в течение 1 минуты. Система работает круглосуточно без сбоев, декларацию можно подать, не выходя из офиса или дома», — сказал Панбаев.