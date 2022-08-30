В Алматы пройдет Atlassian Day Kazakhstan 2022

Первое в Казахстане мероприятие Atlassian Day Kazakhstan - отмечаем день разработчика и делимся опытом в комьюнити экспертов, кому важен рост и новые скилы.

13 сентября в Алматы состоится первое в Казахстане мероприятии Atlassian Day Kazakhstan 2022. Приглашаем вас отметить день разработчика и поделиться опытом в комьюнити экспертов, кому важен рост и новые скилы.

Мир меняется все быстрее и изменения настолько стремительны, что, кажется, уже нет человека, который мог бы с уверенностью сказать, что сработает завтра. Чтобы оставаться успешными и развиваться, компании вынуждены изобретать собственные способы адаптации и управления. И в этом уникальность нашего времени — все сталкиваются с изменениями, и каждый изобретает что-то свое.

Но есть то, что всех нас объединяет — решения Atlassian, которые помогают нам адаптироваться в условиях постоянных изменений. Бросьте вызов старым методам работы!

Мероприятие пройдет по адресу ул. Барибаева, 36, Дом на Барибаева. Обязательна регистрация на сайте.