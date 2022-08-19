Казахстан предложил странам ШОС совместно бороться с интернет-мошенничеством

Именно интернет-мошенничество, особенно в условиях пандемии, вызывает особую озабоченность, потому что не знает границ.

что не знает границ.

Глава министерства внутренних дел Казахстана Марат Ахметжанов обозначил ряд вопросов по борьбе с преступностью, вызывающих особую озабоченность в странах-участницах Шанхайской организации сотрудничества. Один из них касается киберпреступности, в том числе интернет-мошенничеств. По словам главы казахстанского МВД, в современном мире, когда преступность проникает в цифровые сферы, киберпреступления и интернет-мошенничества стали одной из наиболее серьезных угроз безопасности, передает Sputnik.

«Мы внесли предложение по киберпреступности и интернет-мошенничеству. Именно интернет-мошенничество, особенно в условиях пандемии, вызывает особую озабоченность, потому что не знает границ. Сами преступления совершаются в одних странах, а жертвами становятся граждане других стран. Финансовые потоки утекают. Думаю, что совместное принятие решений даст положительный импульс для минимизации преступных деяний. Считаем, что наша большая, ключевая стратегическая площадка принесет пользу всем участникам сегодняшнего совещания», — сказал Марат Ахметжанов во время совещания глав министерств внутренних дел стран ШОС.

По его словам, помимо этой темы, большое внимание уделено и другим видам преступлений, в том числе борьбе с транснациональной и организованной преступностью, торговлей людьми, экстремизмом, терроризмом и наркотрафиком.