Зерде объявил о ликвидации

Ранее соответствующее постановление приняли в правительстве.

АО «Национальный инфокоммуникационный холдинг „Зерде“» объявил о своей ликвидации. Объявление об этом опубликовано на официальном сайте холдинга.

«АО «Национальный инфокоммуникационный холдинг «Зерде» (БИН: 080940016280) сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявления по адресу: г. Нур-Султан, пр. Мангилик Ел, 55/15, тел.: 8 (717-25) 7-07-78, 57-09-08, 57-08-20», — говорится в сообщеении.

Напомним, ранее Президент раскритиковал деятельность Зерде и поручил его реформировать, а позднее глава МЦРИАП Багдат Мусин выступил с предложением о ликвидации холдинга ввиду его неэффективности. В итоге 5 августа премьер-министр РК Алихан Смаилов подписал постановление о ликвидации «Зерде».