Холдинг «Зерде» ликвидирован

Премьер-министр РК Алихан Смаилов подписал соответствующее постановление.

5 августа 2022 года правительство РК приняло постановление, предусматривающее ликвидацию АО «Национальный инфокоммуникационный холдинг «Зерде». Документ опубликован в эталонном контрольном банке нормативных правовых актов. Постановление подписал премьер-министр РК Алихан Смаилов.

Ранее с предложением о ликвидации выступил министр цифрового развития Багдат Мусин. Он настаивал на том, что холдинг убыточен, и его упразднение позволит сэкономить порядка трех млрд тенге в год. Позднее в МЦРИАП прокомментировали предложение Багдата Мусина, отметив, что холдинг не смог состояться как полноценный институт развития отрасли ИКТ ввиду объективных и субъективных причин.

Постановление предусматривает не только ликвидацию Зерде, но и передачу его дочерних организаций (в ведение МЦРИАП — министерство цифрового развития получит права на владение и пользования пакетами акций АО «Национальные информационные технологии» и АО «Национальное агентство по развитию инноваций „QazInnovations“», а также права участника корпоративного фонда «Международный технопарк IT-стартапов „Astana Hub“». Помимо этого, доля 9% участия в Astana IT University и 10% в Transinfotech будут переданы в оплату акций QazInnovations после их передачи ликвидационной комиссией.

Постановление правительства от 13 декабря 2021 года об утверждении стратегии развития холдинга Зерде признано утратившим силу.