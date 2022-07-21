МЦРИАП высказалось по расформированию Зерде

Министерство цифрового развития опубликовало официальную позицию по нашумевшему вопросу. По нему же сделал заявление и Арман Абдрасилов, глава Холдинга «Зерде».

В конце прошлой недели Багдат Мусин, глава Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК, предложил избавиться от Холдинга «Зерде» ввиду его неэффективности. К слову, это заявление министр сделал после критики Президента в свой адрес.

А 19 июля сотрудники Холдинга написали открытое письмо на имя Президента, в котором поставили под сомнение компетентность Б. Мусина, напомнив о той работе по реформированию отрасли, которую проводит Зерде. В частности — трансформация АО «Национальное агентство по развитию инноваций „Qazinnovations“» и процессов грантового финансирования, разработка архитектуры госорганов, реализация сервисной модели информатизации, реинжиниринг бизнес-процессов в госуправлении и т. д. В письме также отмечается, что именно МЦРИАП затягивало утверждение стратегии Холдинга, также создавались препятствия по изменению состава правления и передаче в состав Зерде РГП на ПХВ «Центр поддержки цифрового правительства». В целом, сотрудники Зерде попросили Президента «разобраться в работе лиц, принимающих решения на стороне МЦРИАП» и защитить деятельность Холдинга. Под письмом подписалось несколько десятков человек.

Сегодня минцифры распространило официальное заявление по текущему конфликту. В ведомстве не отрицают, что за последние годы Казахстану удалось достигнуть значительного прогресса в сфере развития электронного правительства, что нашло отражение и в рейтинге международных организаций. В МЦРИАП подчеркнули — достигнутые результаты стали возможными благодаря политической поддержке руководства страны и являются общей заслугой IT-сообщества, коллективов АО «Национальные информационные технологии», Международного технопарка «Astana Hub», Холдинга «Зерде», профильного министерства и государственных органов.

Вместе с тем, отмечается, что в структуре корпоративного управления накопились и определенные проблемы, в том числе системного характера: «Холдинг не смог состояться как полноценный институт развития отрасли ИКТ ввиду объективных и субъективных причин. Сегодня Холдинг „Зерде“ не генерирует самостоятельной прибыли и содержится за счет дивидендов от АО „НИТ“, который, в свою очередь, получает заказы от государства на осуществление функций оператора информационно-коммуникационной инфраструктуры электронного правительства. Это подтверждается аудиторскими отчетами. Убыточная деятельность самого Холдинга, критическая зависимость от объемов выделяемых из бюджета средств и финансового состояния АО „НИТ“, непропорциональное распределение средств на содержание управляющего Холдинга и дочерних организаций вызывает справедливую критику IT-сообщества и контрольных органов».

Что касается увеличения выручки Зерде по итогам 2021 года, то это стало возможным, говорят в МЦРИАП, благодаря заказу министерства на обследование ИК-инфраструктуры и объектов информатизации электронного правительства. Именно это, считают в профильном министерстве, и позволило Холдингу получить положительную валовую прибыль. Однако по итогам года деятельность Зерде оказалась вновь убыточной. На имеющиеся проблемы обратил внимание Счетный комитет по итогам последней проверки — за период 2016–2021 гг. накопленный убыток Холдинга составил 7 млрд тенге, — отмечается в распространенном пресс-службой Министерства заявлении.

Однако, напомним, что руководство АО «НИТ» не согласилось с выводами Счетного комитета, который проверил программу «Цифровой Казахстан» и установил ряд нарушений в деятельности Холдинга «Зерде» и АО «Национальные информационные технологии»: 98,1 млн тенге финансовых нарушений и 34 процедурных решения. АО «НИТ» обратилось с иском в суд — по оспариванию возмещения в бюджет 38,2 млн тг. Иск рассматривался в Специализированном межрайонном административном суде Нур-Султана. На судебном заседании 5 июля огласили решение об удовлетворении исковых требований АО «НИТ» в части отмены возмещения. При этом суд отказал в удовлетворении требований по оспариванию аудиторского заключения. Счетный комитет намеревается обжаловать судебное решение.

На текущий момент в структуре Зерде находится три дочерних организации — Технопарк «Astana Hub», акционерные общества «НИТ» и «Qazinnovations». При этом по ключевым направлениям своей деятельности дочерние организации взаимодействуют непосредственно с минцифры, либо с государственными органами, — говорится в заявлении. Такая структура, при которой корпоративное управление сосредоточено в холдинговой компании, а курирование дочерних организаций по основному профилю осуществляется уполномоченным органом напрямую, выглядит громоздкой. В связи с чем Багдат Мусин и предложил реорганизовать экосистему по развитию цифровизации в стране.

«Сегодня назрела необходимость выстроить качественно новую конфигурацию управления ИКТ-отраслью, с учетом новых стратегических задач и поручений руководства страны по ускорению темпов цифровизации. При этом необходимо особо отметить, что предстоящая трансформация касается упразднения холдинговой структуры корпоративного управления и не затронет производственный персонал Холдинга „Зерде“. В этом контексте необходимо рассматривать и вопрос передачи функций сервисного интегратора в РГП „Центр поддержки цифрового правительства“, основными задачами которого являются методическое и организационное сопровождение процессов цифровой трансформации государственного управления и осуществления мониторинга за реализацией всех национальных проектов и программных документов. РГП „Центр поддержки цифрового правительства“ был создан по прямому поручению Главы государства в качестве ведущего аналитического центра для государственных органов. Поэтому правительством было принято решение о передаче функций сервисного интегратора из Зерде в РГП „Центр поддержки цифрового правительства“, в структуре которого функционирует Центр цифровой трансформации. При этом все причитающиеся выплаты бывшие сотрудники Холдинга „Зерде“, перешедшие на работу РГП „Центр поддержки цифрового правительства“, получат в полном объеме», — говорится в заявлении МЦРИАП.

Министерство подчеркивает, что будет исходить из интересов сотрудников с учетом необходимости обеспечения их максимальной социальной защищенности и последующего трудоустройства в соответствии со специальностью и квалификацией. Весь процесс пройдет открыто и прозрачно, чтобы высвобождаемые сотрудники смогли принять взвешенное и обдуманное решение относительно перспектив своей дальнейшей трудовой деятельности.

20 июля состоялась встреча министра цифрового развития с коллективом Холдинга, на которой озвучены планы и предложены шаги по дальнейшему диалогу. Такие встречи, уверяют в МЦРИАП, будут проходить на протяжении всего процесса расформирования Зерде.

Свою позицию по текущей ситуации высказал и Арман Абдрасилов, глава Зерде. Он заявил на своей странице в Facebook: «Я никогда не являлся политиком или государственным служащим. До поста в Зерде я занимался бизнесом и работал на открытом рынке в Центре анализа и расследования кибератак (ЦАРКА) и именно в рамках этой деятельности участвовал как эксперт в разработке концепции „Киберщит Казахстана“. Однажды, в качестве реакции на обнаруженные ЦАРКА уязвимости в работе электронного правительства, сам Багдат Мусин и предложил мне возглавить Зерде с целью трансфера моего опыта в сфере digital-технологий и кибербезопасности в частности. Условно говоря, мне сказали — если ты нашел уязвимости и знаешь, как сделать лучше — докажи это и помоги ускорить процесс цифровизации в Казахстане. Это был своего рода гражданский вызов для меня, и отказаться я не мог. Поэтому хочу отдельно обратить внимание — я никогда не планировал и не желаю ни с кем соревноваться ни в профессиональном, ни в информационном поле. И уж точно не с министром Багдатом Мусиным, который является в первую очередь государственным управленцем. Я же всегда был и остаюсь именно экспертом в IT-отрасли, который просто стремится делать свою работу. Моя жизненная позиция, цель и миссия — внести посильный вклад в развитие казахстанской IT-индустрии, а не играть в какие-либо политические игры с кем бы то ни было».

Арман Абдрасилов подчеркивает, что должность министра его не интересует, и он не планирует «забрать кресло Мусина».

ИТ-рынок отреагировал на ситуацию неоднозначно — есть и те, кто поддерживает позицию министра, и те, кто болеет за холдинг. Много вопросов и относительно создания большого количества «цифровизирующих» структур. В целом же чувствуется сильное информационное противостояние: каждая из сторон старается делать акцент на своих достижениях и чужих промахах. Но, пожалуй, в заключение приведем слова Болата Башеева, председателя Комитета по ИКТ при НПП «Атамекен» и председателя правления компании ARTA Software: «…текущая ситуация между Зерде и МЦРИАП вредит всей IT-отрасли и цифровизации в целом. Время консолидироваться МЦРИАП, Зерде и ИТ-рынку. Других казахских ИТшников нет. Ведь мы все должны работать в интересах нашей страны».