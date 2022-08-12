Налог на Google принес бюджету Казахстана 3 млрд тенге

В комитете госдоходов рассказали о том, кто платит этот налог.

Руководитель управления цифровых активов комитета государственных доходов минфина Казахстана Нуржан Куандыков рассказал, кто является плательщиком «налога на Google» в Казахстане, и сколько средств поступило в бюджет страны. Он сообщил, что это налогообложение иностранных компаний, которые торгуют товарами и оказывают услуги в интернете для граждан Казахстана. Новый налог ввели с начала 2022 года, передает Sputnik.

«На сегодняшний день в Казахстане зарегистрировано более 30 компаний, которые оказывают услуги и осуществляют реализацию товаров для граждан нашей республики. За первый квартал уплачено 2,6 млрд тенге, а за 8 месяцев этого года в бюджет уже поступило порядка 3 млрд тенге. Второй квартал еще не закончился, у налогоплательщиков есть возможность оплатить до 25 августа», — сообщил глава управления КГД.

«Налог на Google» — это налог на добавленную стоимость, который платят иностранные компании. Ставка налога — 12%. Крупным плательщиком этого налога является Meta Platforms с такими соцсетями, как Facebook, Instagram, WhatsApp. Также на рынок Казахстана зашли компании Apple и eBay, сейчас они проходят процедуру регистрации.