Пилот Цифровой карты семьи стартует 1 сентября

Министр труда и социальной защиты населения Тамара Дуйсенова провела совещание по вопросу подготовки к запуску Цифровой карты семьи.

Цифровая карта семьи — это персонифицированная по государственным гарантиям база семьи. Она обеспечит реализацию права каждой семьи на получение тех или иных видов государственных гарантий в зависимости от состава семьи и степени благополучия. К примеру, семья, имеющая ребенка до одного года, имеет право на пособие по рождению ребенка. Семья, имеющая более четырех несовершеннолетних детей — на ежемесячное пособие на детей до 18 лет. Семья, имеющая ребенка инвалида — на ежемесячное пособие по инвалидности.

Внедрение Цифровой карты семьи предусматривает предоставление установленных государством пособий в проактивном формате, то есть без ожидания заявления от получателя.

Алгоритм работы Цифровой карты будет реализован следующим образом — семья, имеющая право на получение государственной гарантии, получает SMS-уведомление от МТСЗН с указанием того, что гражданин является потенциальным получателем государственной гарантии. Кроме того, в уведомлении ему будет предоставлено право на согласие или отказ от назначения государственной гарантии в проактивном формате. В случае согласия получателя производится назначение пособия, которое в последующем перечисляется на счет получателя.

В ходе совещания министр заслушала отчеты о готовности центральных государственных органов, местных исполнительных органов и НАО «Правительство для граждан» к запуску Цифровой карты семьи. По итогам встречи было принято решение начать с 1 сентября пилотную реализацию проекта по отдельным видам госгарантий.