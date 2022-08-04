Построить сеть телекоммуникаций спецназначения планируют в Минобороны

О развитии и совершенствовании цифровизации в армии рассказал Дархан Ахмедиев.

Построить сеть телекоммуникаций специального назначения, которая соединит силовые структуры в единую среду передачи данных, намерено министерство обороны Казахстана. О развитии и совершенствовании цифровизации в армии рассказал замминистра обороны Дархан Ахмедиев, передает Sputnik.

По словам его, министерством определено пять приоритетных направлений:

— инфраструктура и технологии;

— процессы и данные;

— люди и навыки;

— инновации;

— кибербезопасность.

В рамках направления «Инфраструктура и технологии» Минобороны ставит перед собой задачу перехода на облако, включая инвентаризацию и закуп оборудования и компьютерной техники.

«Без инфраструктуры сложно внедрить полномасштабную цифровизацию. Пока у нас нет защищенной сети, которая объединяет все воинские части, и нет современной технологии в плане активного оборудования, серверного оборудования, компьютеров, сложно говорить о какой-то масштабной цифровизации. В первую очередь нужно решить эти вопросы», — отметил замминистра обороны.

Также в планах министерства — построение сети телекоммуникаций специального назначения, которая соединит силовые структуры в единую среду передачи данных.

«Здесь мы себе ставим цель построить защищенную сеть не только в рамках нашего министерства и вооруженных сил, также сюда включается остальной силовой блок. При военном положении весь силовой блок переходит под управление генерального штаба министерства обороны, для нас критично иметь коммуникацию со всеми точками этого силового блока», — Дархан Ахмедиев.

По его словам, такая сеть имеется, но передача данных осуществляется на минимальном уровне.

«Голосовые сообщения, короткие сообщения передаются, но если мы хотим передавать большие пакеты — видеоматериалы, карты — то для этого нужна связь, которая предусматривает более широкие пропускные способности, для того чтобы обеспечить охват всех точек взаимодействия, всех государственных органов силового блока. Над этим сейчас работа ведется. Сколько времени потребуется, рабочая группа определит. Но по моим оценкам, необходимо как минимум три года, чтобы оснастить все точки, которые необходимы для взаимодействия», — пояснил Дархан Ахмедиев.

Он отметил, что все зависит от выделения бюджетных средств на реализацию проекта.